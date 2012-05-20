به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه‌ای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام از علاقمندان به اعتکاف در روزهای پنجم تا هشتم خرداد از ساعت 14 تا 20 در میدان بزرگ امام خمینی(ره)، درب بزرگ مسجد امام حسن عسکری(ع) انجام می‌شود.



وی اظهار داشت: ثبت نام از خواهران در دو روز اول و ثبت نام از برادران نیز در روزهای 7 و 8 خردادماه انجام می‌شود.



رئیس ستاد اعتکاف قم با بیان اینکه بیش از 20 هزار متقاضی برای شرکت در مراسم اعتکاف در قم وجود دارد بیان داشت: ظرفیت پذیرش ما برای 20 مسجد، 12 هزار نفر است لذا مجبور به انجام قرعه کشی برای پذیرش افراد هستیم.



وی اظهار داشت: 12 مسجد پذیرای معتکفان برادر و 8 مسجد پذیرای معتکفان خواهر خواهد بود و ارائه کارت ملی برای ثبت نام در اعتکاف ضروری است.



تکیه‌ای با بیان اینکه مراسم اعتکاف با افتتاحیه و اختتامیه همراه است، اضافه کرد: مراسم افتتاحیه با زیارت آل یاسین و اختتامیه با اعمال ام داود همراه است.



وی با بیان اینکه رویکرد اعتکاف امسال توجه به ظهور و زمینه سازی برای آن است، ادامه داد: به تعبیر رهبر انقلاب، اعتکاف از رویش‌های انقلاب است که هر سال صدها هزار جوان و زن و مرد را به سمت خود می‌کشاند و مورد استقبال فراوان مردمی به خصوص جوانان قرار می‌گیرد.



رئیس ستاد اعتکاف قم با بیان اینکه معنویت در جامعه نهادینه شده است، اظهار داشت: حضور پرشور مردم در مراسم‌هایی مانند عاشورا، فاطمیه و ... گواه بر این مطلب است.