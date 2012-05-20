بازدید مشاور وزیر راه از پروژه مسکن مهر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی ظهر یکشنبه طی جلسه ای که در ادامه این بازدید با مدیران عامل شرکت های تعاونی مسکن مهر و پیمانکاران استان در این بخش داشت، مسایل و موارد فراروی آنها را، بررسی و راهکارهای لازم را برای رفع این معضلات ارائه کرد.

وی همچنین بر تسهیل امور و رعایت قوانین و مقررات ساخت و ساز این پروژه ها تاکید ورزید و به تعاونی هایی که روند ساخت و ساز پروژه های آنها با کندی روبه رو شده، تذکر داد که برای به روز رسانی آنها، اقدامات جدی را اعمال نمایند.

در این نشست، مدیرعامل بانک مسکن استان نیز حضور داشت و موانع موجود در فرآیند وام این پروژه ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

طبق آمار 38 هزار واحد مسکن مهر در گلستان در دست ساخت است.

