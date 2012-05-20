بخشی نگری در شورای اسلامی شهر تبریز جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول درسخوان در جلسه پیش از ظهر امروز یکشنبه شورای شهر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: شورا می تواند تا زمان تصویب و اجرای مقررات مربوط به سیستم مدیریت واحد شهری در ایجاد تعامل و هماهنگی بین سایر بخش ها نقش تعیین کنند ای ایفا کند.

وی افزود: در حال حاضر تیرهای برق به عنوان یک معضل بزرگ شهری مانعی در راه اجرای پروژه های شهری هستند که در این زمینه پیشنهاد دادیم کمیته ای بین شهرداری تبریز و شرکت برق برای ایجاد هماهنگی بیشتر در این خصوص تشکیل شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز با تاکید بر پرهیز از اختلاف ، پیگیری صدور پروانه برای اسناد عادی ، لزوم هماهنگی شهرداری در مورد فضای باز و توجه بیشتر به فضای سبز را خواستار شد.