  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

درسخوان:

بخشی نگری در شورای اسلامی شهر تبریز جایی ندارد

بخشی نگری در شورای اسلامی شهر تبریز جایی ندارد

تبریز – خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شورا در فعالیت ها و سیاستگذاری های خود اهمیت ویژه ای به تعامل و همکاری با سایر نهادها و ارگان ها قائل است و نگاه بخشی نگری به مسائل ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول درسخوان در جلسه پیش از ظهر امروز یکشنبه شورای شهر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: شورا می تواند تا زمان تصویب و اجرای مقررات مربوط به سیستم مدیریت واحد شهری در ایجاد تعامل و هماهنگی بین سایر بخش ها نقش تعیین کنند ای ایفا کند.

وی افزود: در حال حاضر تیرهای برق به عنوان یک معضل بزرگ شهری مانعی در راه اجرای پروژه های شهری هستند که در این زمینه پیشنهاد دادیم کمیته ای بین شهرداری تبریز و شرکت برق برای ایجاد هماهنگی بیشتر در این خصوص تشکیل شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز با تاکید بر پرهیز از اختلاف ، پیگیری صدور پروانه برای اسناد عادی ، لزوم هماهنگی شهرداری در مورد فضای باز و توجه بیشتر به فضای سبز را خواستار شد.

کد مطلب 1607202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها