آمادگی بهزیستی برای نگهداری ازکودکان خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، مبنی بر آخرین آمار طلاق در ایران، گفت: این مسائل باعث افزایش استرس در جامعه می شود در حالیکه باید به فکر ارائه آمارهای زیبا و امید بخش در جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته اقدام به راه اندازی مراکز مشاوره و پیشگیری از طلاق در کشور کرده که در این راستا شاهد کاهش آمار جدایی مراجعه کنندگان به این مراکز هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص مهمترین آسیب اجتماعی امروز در کشور و وضعیت کودکان خیابانی تاکید کرد: امروز اعتیاد از مهمترین چالشهای اجتماعی در کشور است که در این راستا سازمان بهزیستی کشور برنامه های مختلفی را دنبال می کند.

هاشمی تصریح کرد: کودکان خیابانی و سرراهی از دیگر آسیبهای اجتماعی به حساب می آید که سازمان بهزیستی آمادگی کامل برای نگهداری از این کودکان را دارد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها باید زیباییهای جامعه را به مردم ارائه دهند با انتقاد از شبکه خبر و صفحه حوادث روزنامه ها تاکید کرد: زیر نویس شبکه خبر به واژگون شدن یک اتوبوس و کشته شدن یک نفر در مکزیک اختصاص دارد و از طرف دیگر هر روز صفحه حوادث روزنامه ها مملو از اخبار نا امید کننده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: سیاست راهبردی در حوزه رسانه باید توسعه زندگی و نشاط در جامعه باشد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر سه میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: طی یک سال گذشته 22 میلیون نفر از این سازمان خدمات دریافت کردند اما یک میلیون و 800 هزار نفر از این سازمان مستمری دریافت می کنند.

وی ادامه داد: ازجمله فعالیتهای دیگر این سازمان پیشگیری از تولد نوزادان معلول است که در این راستا مرکز پیشگیری از معلولیت ها راه اندازی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در حال حاضر حدود 4.8 تا 4.2 معلول متولد می شوند که باید با راه اندازی تعداد بیشتری از مراکز پیشگیری از معلولیت این آمار به 2.4 برسد.