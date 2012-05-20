50 ساختمان برای دهیاریهای کهگیلویه و بویراحمد احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 10 میلیارد و 252میلیون ریال به دهیاریهای این استان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این اعتبار به منظور هزینه‌های لازم طبق بودجه مصوب به دهیاری‌‌ها داده شده است.

وی اظهار داشت: بیش از چهار میلیارد و 40 میلیون ریال از کل هزینه اختصاص‌یافته از محل تملک دارای‌های سرمایه‌ای استان برای احداث 20 ساختمان دهیاری در 17 بخش این استان در نظر گرفته شده است.

جعفری بیان کرد: برنامه‌ریزی بخشداران در ایجاد هماهنگی میان دهیاران و مردم روستا کمک و همکاری روستائیان در کنار اختصاص اعتبار از طریق دولت نقش مهم و اساسی در پیشرفت روستاها داشته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداریکهگیلویه و بویراحمد گفت: روستاهای این استان از استعدادها و پتانسیلهای مطلوبی در بخش‌های مختلف برخوردار بوده که باید برای توسعه هر چه بیشتر آنها تلاش کرد.

وی یادآور شد: وجود برخی قابلیتها در حوزه مدیریت نوین روستایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفی مدیریت روستایی شود و موفقیت در برنامه ارتقای شاخص‌های عمران و خدمات روستایی و تسهیل و تسریع این فرآیند نیازمند همکاری و همفکری مردم و مسئولان است.

جعفری توجه به مدیریت روستایی در برنامه‌ریزی و توسعه فضاهای روستایی را لازم و ضروری دانست و تأکید کرد: دهیاران با ایجاد تعامل با مسئولان ادارات و نهادها، زمینه خدمات‌رسانی هر چه بیشتر به روستاها را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداریکهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در سال 90 بیش از 56 میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای استان اختصاص یافت.

کهگیلویه و بویراحمد دارای یک‌هزار و 792 روستای و 17 بخش دارد و جمعیت روستایی این استان بیشتر از 320 هزار نفر است.