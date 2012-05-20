برنامه جامع یکساله محلات شمال تهران تدوین می شود

مجتبی یزدانی با بیان این که به منظور شناسایی ورفع مستقیم مشکلات و نارسایی‌های شهری در محلات شمال تهران و تسهیل در روند اجرای اقدامات، بازدیدهای میدانی با حضور دبیران شورایاری محلات آغاز و تا شناسایی کامل مشکلات 26 محله ادامه می باید گفت:پس از شناسایی معضلات با در نظر گرفتن اولویت ها واعتبارات، تبادل نظر و‌ ارائه پیشنهاد و راهکار‌های ضروری و کارشناسانه برای حل آنها برنامه جامع یکساله در قالب پروتکل همکاری بین شهرداری و شورایاران، با هدف تدوین چشم انداز مطلوب در چارچوب زمانی معین با اولویت های اجرایی انجام می شود .

یزدانی تصریح کرد: پس از طرح وبررسی مشکلات، ‌آن دسته از معضلاتی که حل و فصل آنها در حیطه وظایف سازمان‌های خدمات‌رسان دیگر از قبیل شرکت‌های آب و فاضلاب، برق،‌ گاز و مخابرات قرار دارد در جلسه‌ای جداگانه توسط مدیریت شهری به مسئولان این نهادها منعکس می‌شود تا در نهایت محیط زندگی با استانداردهای شهری منطبق و رضایت شهروندان حاصل شود.