دو رمان «مهتاج» و «هدف، بامداد مقابل» مجوز گرفتند

عبدالمجید نجفی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر دو رمان جدیدم با عناوین «مهتاج» و «هدف، بامداد مقابل» در گروه سنی بزرگسال جا می‌گیرند و مانند دیگر آثارم رئالیسم تخیلی در آن‌ها جریان دارد. داستان هر دو کتاب به صورت رئال شروع می‌شود، ولی در ادامه روند داستان و شکل‌گیری کنش‌های داستانی به تخیلی برمی‌خوریم که با تمهید داستانی و با توجه به مشکلات روحی کاراکترهای داستان، در فضایی فانتاستیک به سر می‌برند.

وی افزود: در این دو رمان بین تخیل و واقعیت رفت و برگشت وجود دارد، ولی فرایند داستان و کنش و واکنش شخصیت‌ها، تاثیرش را بر درک خواننده از آن خواهد گذاشت. «هدف، بامداد مقابل» یک بک‌گراند و پس‌زمینه تاریخی دارد، ولی مطلقا یک رمان صرفا تاریخی نیست. داستان این رمان از سال 201 هجری شروع می‌شود و جا به جا و فصل به فصل بین حال و سال 201 که قلعه بابک توسط افشین سردار ایرانی محاصره می‌شود، توالی زمانی وجود دارد.

این نویسنده ادامه داد: در واقع توالی زمانی مانند یک پاندول بین گذشته و حال در رفت و آمد است و شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌های اصلی کار نیستند بلکه همان‌طور که اشاره شد، از مسائل تاریخی به عنوان بک‌گراند کار و جهت روایتی دیگر استفاده شده است.

نجفی گفت: رمان «مهتاج» هم در سال‌های پیش از انقلاب جریان دارد که پایان آن مصادف با سال 57 و پیروزی انقلاب می‌شود. «مهتاج» داستان یک معلم روستا است که در کودکی همبازی دخترخاله‌اش بوده و از عوالم کودکی به او دل بسته است اما وقتی به عنوان معلم روستا مشغول به کار می‌شود، گرفتار عشق جدیدی می‌شود و یک آدم سیاسی می‌شود. فرم روایت این رمان به این شکل است که شخصیت اصلی یعنی همین معلم روستا خود دستی به قلم دارد و مطالبی از نوشته‌هایش هم در متن رمان می‌آید. این معلم میان عشق به دخترخاله‌اش، مسائل سیاسی و عشق جدیدش به دختر کدخدای ده درگیر می‌شود. مقداری از این رمان هم رئال است و مقدار دیگر آن حاصل تخیل داستانی است.

نویسنده کتاب «بالاتر از خانه عقاب»‌ گفت: هر دو رمان را چندی پیش به نشر قطره تحویل دادم و تا جایی که اطلاع دارم هر دو هم مجوز چاپ را کسب کرده‌اند.