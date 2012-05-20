راه اندازی مجتمع کشت و صنعت یکانات شهرستان مرند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، بهنام رضوانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان مرند گفت: اولویت اصلی این جلسه تلاش برای جذب سرمایه گذاربرای راه اندازی مجتمع کشت و صنعت در دشت یکانات است.

وی اظهار داشت: از اعضای کارگروه می خواهم افراد با هویت و منابع مالی مشخص که توان مالی راه اندازی کشت وصنعت درکوتاهترین زمان ممکن را داشته باشند جهت سرمایه گذاری در منطقه یکانات برای ایجاد کشت و صنعت شناسایی نمایند.



فرماندار مرند با بیان اینکه بایستی دقت شود تا افراد منتخب واقعا سرمایه گذارباشند ادامه داد: فرمانداری شهرستان مرند بدین وسیله حمایت خود را از سرمایه گذاری در تمام بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و حمل و نقل شهرستان مرند اعلام می کند.



رضوانی با بیان اینکه شهرستان مرند دارای نیروی کار فراوان و متخصص و همچنین دشت های حاصل خیز و پتانسیل های معدنی لازم برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری است ادامه داد: امیدوارم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، تمامی ادارات زیر نظر فرمانداری تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار به کار ببندند.



معاون فرماندار شهرستان مرند نیز در این جلسه با بیان اینکه بیشترین اشتغالزایی با کمترین هزینه در بخش کشاورزی صورت می گیرد با یادآوری سخن امام خمینی (ره ) که می فرمایند کشاورزی محور استقلال کشور است گفت: باید در تولید محصولات استراتژیک به خودکفایی برسیم وتنها بخشی که با کمترین سرمایه گذاری می تواند بیشترین اشتغالزایی را ایجاد نماید بخش کشاورزی است که این کار مستلزم اولویت بخشیدن به کشاورزی و رفع قوانین دست و پاگیر است.



بهرام عباسیان با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث نتایج فرابخشی شده و امنیت غذایی و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی را موجب خواهد شد افزود: از اعضای کارگروه کشاورزی استان می خواهیم اعتبارات بخش کشاورزی را به صورت شناور تخصیص دهند تا در هر شهرستان به فراخور اولویت ها و نیازهای سرمایه گذاری به تشخیص کارگروه شهرستانی اعتبارات هزینه شود.



وی با انتقاد از قیمت پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی خصوصا گندم گفت : هزینه های تولید نهاده های کشاورزی افزایش یافته اند لذا مسئولان و دست اندرکاران امور کشاورزی باید با احتساب افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را افزایش دهند.



عباسیان با بیان اینکه جهت حذف دلال ها و واسطه گران ، لازم است تا نهاده های کشاورزی با قیمت آزاد در اختیار کشاورزان قرار گیرد افزود: قیمت نهاده ها در مقابل قیمت خرید تضمینی افزایش یابد تا دیگر کسانی که نیازی به کود ندارند از این بازار حذف شوند.



معاون فرماندار شهرستان مرند با بیان اینکه در سال جدید امید می رود با چند برابر شدن اعتبارات بخش کشاورزی شاهد تحول عظیمی در این بخش باشیم ادامه داد: انتظار می رود اعتبارات خوبی برای طرح های آبخیزداری، مکانیزاسیون و پوشش انهار و طرح های احداث استخر و دام و طیور اختصاص یابد.



در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان مرند طرح هایی بالغ بر 175 میلیارد ریال برای تصویب به استان پیشنهاد شد که انتظار می رود تمامی این طرح ها در استان مورد تصویب قرار گیرند.