مصرف بي رويه بنزين ادعايي بيش نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با دو برابر شدن جمعيت طي سالهاي 56 تا 82 وزارت نيروبا برنامه ريزي منسجم دهها سد و نيروگاه ساخت و به بهره برداري رساند تا پاسخگوي افزايش 8 درصدي مصرف برق و آب كشور باشد.

بر اساس اين گزارش، شركت پالايش نفت در 27 سال گذشته ، متناسب با افزايش جمعيت ( 2برابر) و به تبع آن تعداد خودرو/ موتور سيكلت در حال تردد ( 3 برابر) پالايشگاههاي جديدي را به بهره برداري نرسانده است و علت اين امر را نيزغير اقتصادي بودن ساخت پالايشگاه جديد عنوان كرده اند اما علي رغم ادعاي فوق بر اساس پيش بيني هاي برنامه سوم بخش خصوصي بايد به ساخت پالايشگاه اقدام مي كرد!

ناكارآمدي الگوي پالايش، عدم اجراي بند 2 تبصره 29 در 10 سال گذشته ( كاهش توليد نفت كوره/ افزايش توليد بنزين) به علت كهنگي و فرسودگي پالايشگاهها است بطوري كه 60 درصد نفت خام پالايش شده تبديل به نفت كوره مي شود كه آن را به قيمت ارزانتراز نفت خام مي فروشند.

اين درحالي است كه 40 درصد مابقي سوخت توليد شده داراي كيفيتي بسيار نازل مي باشد يعني بجاي اكتان 98 اكتان 87 توليد مي شودو كار مثبت شركت پالايش نفت حذف صدها هزار تن سرب از بنزين و بجاي آن استفاده از ماده MTBE ( كه شديدا سرطانزااست) در پالايشگاهها بوده است.

اين گزارش حاكيست: خروج خودروهاي فرسوده در طول برنامه سوم كه به علت عدم تخصيص بودجه قابل اجرا نبود، افزايش قيمت بنزين در حد قيمتهاي جهاني تا موجب كاهش مصرف شود( كه فرض غلطي بوده چون بنزين كالاي جايگزين ندارد و ناوگان حمل و نقل عمومي نيز ناكافي و ناكارآمد است) ، ساخت پالايشگاهها توسط بخش خصوصي كه عملي نشد را مي توان از پيش بيني هاي اشتباه شركت پالايش وزارت نفت برشمرد.

گفتني است، مصرف سرانه هر دستگاه خودرو در سال 82 نسبت به سال 56 تنها 6 درصد افزايش يافته است كه از دلايل آن تجميع 5/1 ميليون دستگاه خودروهاي فرسوده، جدي نگرفتن اجراي كنترل برگه معاينه( تنظيم موتور) ، افزايش مسافت هر سفربه علت گستردگي شهر ، افزايش زمان پيمايش هر سفربه علت ترافيك شديد به علت كمبود بزرگراهها، كمبود پاركينگهاي طبقاتي ( 100 پاركينگ) ، كمبود شديد ناوگان حمل و نقل عمومي و عدم تخصيص بودجه كافي به شهرداري تهران است كه موجب شده پس از 30 سال كه از تصويب طرح جامع بهبود ترافيك تهران مي گذرد ( 1353 ) تنها 50 درصد اين طرح اجرا شود.

اين گزارش حاكيست: ميزان مصرف خودروهاي جديد ما با ميزان مصرف خودروهاي اروپايي تفاوت چنداني ندارند وهمچنين ميزان مصرف خودروهاي قديمي 30 درصد بيشتراز خودروهاي مشابه خود در اروپا است.

و همچنين مصرف خودروهاي فرسوده 2 تا 3 برابر است و هيچ خودروي 1600 سي سي در كلاس C در دنيا وجود ندارد كه مصرف شهري آن كمتر از 9 ليتردر 100 كيلومتر باشد.