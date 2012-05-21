کیوان کیارس آهنگساز و عضو شورای موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب با انتقاد از کیفیت تولید آلبوم‌های موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در یک نگاه کلی هنر موسیقی در تمام شاخه‌ها هم از سوی مدیران فرهنگی و هم از سوی هنرمندان با نگاهی ساده‌انگارانه نگریسته می‌شود و درست به دلیل همین نوع نگاه است که ساختار و به خصوص آلبوم‌های موسیقی دچار افت کیفی شده است. این در حالی است که شرایط در حوزه موسیقی پاپ نسبت به سایر شاخه‌های دیگر این هنر، چون موسیقی ردیف دستگاهی، کرال و کلاسیک نامطلوب‌تر است.

وی در ادامه افزود: در سایر رشته‌های دیگر موسیقی، افراد از سواد موسیقایی برخوردار هستند و از اساس دانش این هنر را به کار می‌گیرند تا اثر خود را به بهترین شکل ارائه دهند ولی متاسفانه در حوزه موسیقی پاپ چنین نیست و اینگونه جا افتاده که هرکسی که گمان می‌کند در حوزه موسیقی پاپ توان آوازخوانی را دارد با صرف هزینه‌های سنگین و بدون در نظر گرفتن کیفیت اثر اقدام به تولید آلبوم‌های موسیقی می‌کنند.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به شاخصه‌های کلامی این آثار گفت: نکته تاسف‌بارتر اینکه شاخصه‌های خوب کلام و موسیقی در آثار پاپ در سطح بسیار نازلی قرار دارد و هر فردی به خود این اجازه را می‌دهد که در زمینه موسیقی پاپ فعالیت کند .

عضو شورای موسیقی وزارت ارشاد در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از این آثار بی‌کیفیت توسط وزارت ارشاد مجوز می‌گیرند گفت: من به همراه همکارانم در شورای موسیقی وزارت ارشاد بر آن هستیم تا چهره‌های خوب و کاربلد هنر موسیقی پاپ را معرفی کنیم و از پذیرفتن آثار نامطلوب خودداری کنیم. اما متاسفانه برخی از آثار سخیف موسیقی پاپ وجود دارد که بدون هیچ نظارت و طی مراحل لازم لازم از کارشناسان وزارت ارشاد مجوز می‌گیرد و در درسترس عموم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از آثار نازل در حوزه موسیقی پاپ از طریق رابطه‌هایی که افراد با مسئولان در وزارت ارشاد دارند مجوز انتشار می‌گیرند و درعین حال سرمایه‌های هنگفت صرف می‌‌شود تا یک آلبوم موسیقی بیرون آید. در واقع شهوت شهرت بر لزوم ارائه یک آثار خوب غلبه کرده است.

کیوان کیارس در پایان افزود: به اعتقاد من تنها راه چاره برای بهتر شدن وضعیت این هنر، تغییر نگاه مسئولان و علاقمندان به فعالیت به این حوزه موسیقی است در واقع باید با نظارت درست بر نحوه ارائه موسیقی پاپ در جهت فرهنگسازی این هنر قدم‌های شایسته‌ای را بردارند.