  1. هنر
۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۰

عضو شورای موسیقی ارشاد:

آثار نازل موسیقی از طریق روابط مجوز می‌گیرند

آثار نازل موسیقی از طریق روابط مجوز می‌گیرند

کیوان کیارس ضمن گلایه از نگاه ارزان و فاقد پشتوانه غنی فرهنگی و علمی به موسیقی پاپ، گفت: متاسفانه بسیاری از آثار نازل در حوزه موسیقی پاپ از طریق رابطه‌هایی که افراد با مسئولان در وزارت ارشاد دارند مجوز انتشار می‌گیرند.

کیوان کیارس آهنگساز و عضو شورای موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب با انتقاد از کیفیت تولید آلبوم‌های موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در یک نگاه کلی هنر موسیقی در تمام شاخه‌ها هم از سوی مدیران فرهنگی و هم از سوی هنرمندان با نگاهی ساده‌انگارانه نگریسته می‌شود و درست به دلیل همین نوع نگاه است که ساختار و به خصوص آلبوم‌های موسیقی دچار افت کیفی شده است. این در حالی است که شرایط در حوزه موسیقی پاپ نسبت به سایر شاخه‌های دیگر این هنر، چون موسیقی ردیف دستگاهی، کرال و کلاسیک نامطلوب‌تر است.

وی در ادامه افزود: در سایر رشته‌های دیگر موسیقی، افراد از سواد موسیقایی برخوردار هستند و از اساس دانش این هنر را به کار می‌گیرند تا اثر خود را به بهترین شکل ارائه دهند ولی متاسفانه در حوزه موسیقی پاپ چنین نیست و اینگونه جا افتاده که هرکسی که گمان می‌کند در حوزه موسیقی پاپ توان آوازخوانی را دارد با صرف هزینه‌های سنگین و بدون در نظر گرفتن کیفیت اثر اقدام به تولید آلبوم‌های موسیقی می‌کنند.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به شاخصه‌های کلامی این آثار گفت: نکته تاسف‌بارتر اینکه شاخصه‌های خوب کلام و موسیقی در آثار پاپ در سطح بسیار نازلی قرار دارد و هر فردی به خود این اجازه را می‌دهد که در زمینه موسیقی پاپ فعالیت کند . 

عضو شورای موسیقی وزارت ارشاد در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از این آثار بی‌کیفیت توسط وزارت ارشاد مجوز می‌گیرند گفت: من به همراه همکارانم در شورای موسیقی وزارت ارشاد بر آن هستیم تا چهره‌های خوب و کاربلد هنر موسیقی پاپ را معرفی کنیم و از پذیرفتن آثار نامطلوب خودداری کنیم. اما متاسفانه برخی از آثار سخیف موسیقی پاپ وجود دارد که بدون هیچ نظارت و طی مراحل لازم لازم از کارشناسان وزارت ارشاد مجوز می‌گیرد و در درسترس عموم قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از آثار نازل در حوزه موسیقی پاپ از طریق رابطه‌هایی که افراد با مسئولان در وزارت ارشاد دارند مجوز انتشار می‌گیرند و درعین حال سرمایه‌های هنگفت صرف می‌‌شود تا یک آلبوم موسیقی بیرون آید. در واقع شهوت شهرت بر لزوم ارائه یک آثار خوب غلبه کرده است.

کیوان کیارس در پایان افزود: به اعتقاد من تنها راه چاره برای بهتر شدن وضعیت این هنر، تغییر نگاه مسئولان و علاقمندان به فعالیت به این حوزه موسیقی است در واقع باید با نظارت درست بر نحوه ارائه موسیقی پاپ در جهت فرهنگسازی این هنر قدم‌های شایسته‌ای را بردارند.  

کد مطلب 1607302

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