30 درصد مبادی گمرک به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیری، ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید گمرک استان قزوین گفت: تغییراتی در قانون نظام و مقررات گمرکی بر اساس نظام تحول اداری ایجاد خواهد شد و بر این اساس گمرک مکلف است تا 30 درصد مبادی ورودی و خروجی گمرکات کم فعال خود را تعدیل کند.



وی افزود: بر اساس قراردادی که با یکی از دانشگاههای کشور منعقد شده و نتایج این توافق بزودی مشخص خواهد شد بخش خصوصی قادر خواهد بود بخشی از فعالیتهای گمرک در مبادی ورودی و خروجی را بر عهده گرفته و انجام دهد که این کار به سهولت فعالیتها کمک موثری خواهد کرد.



شیری با بیان اینکه قوانین گمرکی کشور قدیمی و به چهار دهه قبل تعلق دارد یادآورشد: با توجه به اینکه فعالیتهای تجاری و صادراتی سیال و روز به روز در حال تغییر هستند لذا بازنگری قوانین گمرکی مهم و ضروری است و می تواند به روان سازی امور کمک کند.



وی ایجاد پنجره واحد در گمرکات کشور را ضروری دانست و گفت: پنجره واحد فضای کسب و کار را تسهیل و ساده می کند که در این راستا در برخی از استانها با اجرای این طرح به تجربیات ارزشمندی دست یافته ایم که در سایر استانها و در روند کار استفاده می کنیم.



شیری در خصوص اجرای طرح آمایش سرزمینی گمرکات کشور هم اظهارداشت: با توجه به تعدد گمرکات کشور، مدیریت آنها با رویه و سیستمی واحد غیرممکن است لذا در سه سال اول برنامه پنجم توسعه معادل 30 درصد از گمرکات فعلی را بر اساس مصوبات مجلس کاهش خواهیم داد.



وی در ادامه کاهش تصدی گری دولت در گمرکات کشور و لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی با نظارت دولت را از دیگر برنامه های گمرک جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: این فعالیت در حال حاضر آغاز شده و استقرار سامانه های "ایکس، ری" در برخی گمرکات کشور از نتایج آن است.



معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحقق گمرک نوین را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: در این روش، قوانین و فرآیندها اصلاح می شود و با تربیت نیروی انسانی حرفه ای متناسب با ماموریتهای محوله بستر مدیریت فعالیت های گمرک با اطلاعات کامل فراهم می شود.



شیری، اعتماد سازی بین فعالان اقتصادی و گمرک را از دیگر شاخصهای طرح تحول گمرک کشور ذکر کرد.



ظرفیت گمرک استان قزوین افزایش می یابد



این مسئول با اشاره صادرات 380 میلیون دلاری استان قزوین در سال گذشته افزود: ظرفیت واقعی استان قزوین بیش از این میزان است که اگر از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم می توانیم میزان صادارات فعلی را افزایش دهیم.



معاون طرح و برنامه گمرک کشور تصریح کرد: استان قزوین قادر است میزان صادارات خود را در حد قابل قبولی افزایش دهد و تمامی امکانات گمرک کشور نیز در اختیار این واحد قرار خواهد گرفت تا به هر میزان که می تواند نسبت به صادرات کالا اقدام کند و فعالان اقتصادی بتوانند از این گمرک کالاهای خود را به اقصی نقاط جهان صادر کنند.



وی یادآورشد: در گمرک قزوین با کمترین هزینه و سرعت بیشتر امکان صادرات کالا فراهم شده و صادرکنندگان اقصی نقاط کشور می توانند بسیاری از فعالیت های خود را در این گمرک با هزینه های کمتری انجام دهند.

افزایش صادرات استان قزوین به یک میلیارد دلار

مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین نیز در این جلسه با اشاره به میزان صادرات کالا از استان قزوین گفت: در حال حاضر میزان صادرات استان قزوین بیش از 380 میلیون دلار است که با برنامه ریزی انجام شده تلاش می کنیم میزان صادرات استان در برنامه پنجم توسعه به یک میلیارد دلار افزایش یابد.



در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حسن علیدوستی مدیرکل سابق، حسین سالاری به عنوان مدیرکل جدید گمرک استان قزوین معرفی شد.