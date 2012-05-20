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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۲

جشنواره استانی "حرکت" در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز شد

جشنواره استانی "حرکت" در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره استانی "حرکت" ویژه انجمن های علمی دانشجویی ظهر یکشنبه در سالن ورزشی شهید محبی دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف تشویق دانشجویان به انجام پژوهشهای علمی و آموزشی برگزار شده است.

‌این دوره از جشنواره در محورهای نمایه‌سازی آثار، مدیریت دانش، انتقال تجربیات، معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان فعال در عرصه علمی برپا شده است.

همچنین حوزه پژوهش، آموزش، افتخارآمیزی، نوآوری و اختراعات، انجمن‌ها و نشریات از بخش‌های مختلف این جشنواره است.

در این جشنواره 40 انجمن علمی دانشگاه بوعلی سینا دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه به مدت سه روز برای بازدید علاقمندان دایر است و در آن در حوزه‌های پژوهش، انتخاب‌آفرین، کارآفرین، تالیف وترجمه، نشریه علمی و دانشجویی، مسابقه، اختراع، ابتکار و فعالیت‌های آموزشی غرفه دارند.

کد مطلب 1607308

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