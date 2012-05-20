جشنواره استانی "حرکت" در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف تشویق دانشجویان به انجام پژوهشهای علمی و آموزشی برگزار شده است.

‌این دوره از جشنواره در محورهای نمایه‌سازی آثار، مدیریت دانش، انتقال تجربیات، معرفی انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان فعال در عرصه علمی برپا شده است.

همچنین حوزه پژوهش، آموزش، افتخارآمیزی، نوآوری و اختراعات، انجمن‌ها و نشریات از بخش‌های مختلف این جشنواره است.

در این جشنواره 40 انجمن علمی دانشگاه بوعلی سینا دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه به مدت سه روز برای بازدید علاقمندان دایر است و در آن در حوزه‌های پژوهش، انتخاب‌آفرین، کارآفرین، تالیف وترجمه، نشریه علمی و دانشجویی، مسابقه، اختراع، ابتکار و فعالیت‌های آموزشی غرفه دارند.