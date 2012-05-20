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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

دادبود:

ساحل بندرگز ساماندهی می شود

ساحل بندرگز ساماندهی می شود

بندرگز - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: نوار ساحلی استان در بندرگز ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر یکشنبه در بازدید از سواحل بندرگز افزود: در تلاشیم تا اولیتهای بندرگز در بخش های مختلف شناسایی شود و یکی از این نیازها، ساماندهی دریاست.

وی اظهار داشت: در این زمینه طرح جامع برای کل نواحی بندرگز تهیه می شود  که توسط گردشگری انجام می شود.

وی عنوان کرد: ساماندهی مناطق شنا از بخش های طرح جامع است که اعتبار تخصیص یافته و قرار شد شهرداری بخش شنا را تدارک ببیند.

دادبود گفت: در پارک جنگلی شهرستان نیز مصوباتی برای زیرساختهای پارک داشتیم که قرار شد برای پارک جنگلی شهرستان این پارک اجرا شود.

معاون عمرانی استانداری گلستان افزود: برای زیرساختهای پارک 500 میلیون تومان و برای کمپینگ 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

کد مطلب 1607309

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