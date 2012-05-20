10 هزار تن گندم در انبارهای ذخیره پارس آباد خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر یکشنبه در جلسه بررسی خرید گندم در پارس آباد افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت کلزا و گندم و نیز کمبود انبار ذخیره، کار خرید و نگهداری این محصول در سال جدید را دچار مشکل خواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز برداشت دانه های روغنی و با تاکید بر قابلیتها و توانمندیهای پارس آباد در زمینه کشت و تولید این محصولات استراتژیک، خواستار احداث کارخانه های روغن کشی در این شهرستان شد.

فرماندار پارس آباد همچنین از برداشت 130 هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد و متذکر شد: پیش بینی می شود امسال 130 هزار تن گندم در شهرستان پارس آباد برداشت شود.

به گفته وی شرایط مناسب آب و هوایی شهرستان پارس آباد در سال گذشته باعث شده تا میزان کشت محصول استراتژیک گندم نسبت به سال زراعی سال قبل افزایش چشمگیری داشته باشد.

کریمی نرخ تضمینی خرید هر کیلوگرم گندم را از کشاورزان 395 تومان اعلام کرد و یادآور شد: این رقم در حقیقت متوسط پرداختی است که توسط دولت انجام می‎شود.

پیش بینی برداشت 660 هزار تن گندم در اردبیل

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه از پیش بینی تولید 660 هزار تن گندم در سطح استان اردبیل طی سال زراعی جاری خبر داد و گفت: 130 هزار تن گندم در مزارع دیمی و آبی شهرستان پارس آباد کاشت شده است.

خلیل نیکشاد با اشاره به اختصاص 13 هزار و 200 هکتار محصول کلزا در مزارع استان تصریح کرد: شهرستان پارس آباد بیش از هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به کشت این محصول اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه 80 درصد محصول کلزای استان اردبیل در پارس آباد کشت می شود، تاکید کرد: به نظر می رسد از مجموع سطح کشت کلزا در این شهرستان 20 هزار تن محصول برداشت شود.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان محصول گندم شهرستان پارس آباد از نظر کیفی کشور در کشور برتر است.

