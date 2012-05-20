اعضای العراقیه گروهک منافقین را بر مردم عراق ترجیح می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العراق الثقافیه، "اسد القدو" نویسنده و روزنامه نگار عراقی از برخی از اعضای فهرست العراقیه خواست به احساسات عراقی ها احترام گذارند و از گروهک تروریستی منافقین حمایت نکنند.

وی افزود: برخی از اعضای فهرست العراقیه از گروهک منافقین بیش از ساکنان اصلی عراق حمایت می کنند.

این روزنامه نگار عراقی بیان کرد: گروهک منافقین در عملیاتهای بسیاری علیه مردم عراق به ویژه در سرکوب انتفاضه شعبانیه دخالت داشته است.

وی اظهار داشت : دیدگاه مشترکی میان فهرست العراقیه و کشورهای حوزه خلیج فارس که به دنبال تغییر نظام ایران هستند وجود دارد، زیرا آنها نظام ایران را خطری برای منافع خود می دانند.

القدو درباره نقش رسانه های عراقی در پرونده گروهک منافقین گفت : رسانه های عراقی آنگونه که باید و شاید به موضوع منافقین نپرداخته اند و ضعیف عمل کرده اند.

وی بیان کرد: رسانه های عراقی اقدامی در محکومیت اقدامات گروهک تروریستی منافقین انجام نداده اند ،به ویژه اینکه این گروهک در کشتار ملت عراق نقش زیادی داشته است.

القدو با اشاره به امکانات فراوانی که رژیم سابق در اختیار گروهک منافقین قرار داده بود، افزود: رژیم سابق این گروهک را از هر نظر مجهز کرده بود و کمکهای مالی و تسلیحاتی زیادی به آنها کرده بود و این گروهک نقش زیادی در فروپاشی اقتصاد عراق داشت.