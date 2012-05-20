حضور غرفه میراث فرهنگی قم در نمایشگاه کاخ سعد آباد

علیرضا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قم همراه با دیگر استانها در نمایشگاهی که در کاخ موزه سعد آباد در حال برگزاری است، شرکت دارد.
وی در ادامه افزود: علاقمندان به این نمایشگاه میتوانند از طرحهای کاوش و مرمت که درغرفه قم درمعرض نمایش گذاشته شده است، بازدید کنند.
ارجمندی با بیان اینکه این سازمان علاوه بر حضور فعال در نمایشگاه کاخ سعد آباد، از شرکت در دیگر طرحها و نمایشگاهها نیز استقبال میکند، ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی قم همچنین درنمایشگاه هفته اخیر مشهد که به مناسبت سفر ریاست جمهوری برگزار شد، حضوری چشم گیر داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم افزود: در آینده نزدیک نیز سفری به کشور مالزی انجام خواهد شد که با حمایت بخش خصوصی و به منظور توسعه گردشگری مذهبی انجام میشود.
وی در پایان افزود: اداره میراث فرهنگی قم برای هفته گردشگری و سایر هفتههای فرهنگی نیز برنامههایی در دست اجرا دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم از حضور غرفه این استان در نمایشگاه کشوری کاخ سعد آباد خبر داد.
علیرضا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قم همراه با دیگر استانها در نمایشگاهی که در کاخ موزه سعد آباد در حال برگزاری است، شرکت دارد.
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