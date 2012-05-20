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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۲۹

در سنندج/

دو متجاوز به عنف به دار مجازات آویخته شدند

دو متجاوز به عنف به دار مجازات آویخته شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: دو متجاوز به عنف در زندان مرکزی شهر سنندج به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان کردستان، این دو مجرم به نامهای ص - ر و و - ع صبح امروز در زندان مرکزی سنندج به دار مجازات آویخته شدند.

بنا به گزارش اعلام شده، بر اساس شکایت چندین نفر از شهروندان سنندجی مبنی بر آدم ربایی، سرقت و زنای به عنف در سال 1389 دستور تحقیقات و شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد که نهایتا طی اقدامات پلیسی و در هنگام ارتکاب جرم در محدوده روستای حسن آباد متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

در تحقیقات به عمل آمده از آنها به ارتکاب جرایم فوق اقرار کردند که بعد از رسیدگی و طی تشریفات قانونی متهمان مذکور به اعدام با چوبه دار محکوم شدند.

این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور و رد عفو درخواستی محکومان بامداد امروز در زندان مرکزی سنندج با حضور جمعی از مسئولین قضائی اجرا شد و این دو مجرم اعدام شدند.

کد مطلب 1607324

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