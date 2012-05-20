دو متجاوز به عنف به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان کردستان، این دو مجرم به نامهای ص - ر و و - ع صبح امروز در زندان مرکزی سنندج به دار مجازات آویخته شدند .

بنا به گزارش اعلام شده، بر اساس شکایت چندین نفر از شهروندان سنندجی مبنی بر آدم ربایی، سرقت و زنای به عنف در سال 1389 دستور تحقیقات و شناسایی و دستگیری متهمان صادر شد که نهایتا طی اقدامات پلیسی و در هنگام ارتکاب جرم در محدوده روستای حسن آباد متهمان شناسایی و دستگیر شدند .

در تحقیقات به عمل آمده از آنها به ارتکاب جرایم فوق اقرار کردند که بعد از رسیدگی و طی تشریفات قانونی متهمان مذکور به اعدام با چوبه دار محکوم شدند .