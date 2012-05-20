اولین نمایشگاه سالانه شهر و شهروند در مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نمایشگاه شهر و شهروند به همت تاکسیرانی مریوان با همکاری شهرداری و راهنمایی و رانندگی این شهر و برای دو روز آغاز شد.
کارشناس مسئول سازمان تاکسیرانی شهرداری مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در سطح شهر برای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی در بین اقشار مختلف مردم گفت: در این نمایشگاه 189 عکس در 12 موضوع به نمایش عمومی گذاشته شده است که اصلی ترین موضوع آن شهر و شهروند، ترافیک و تاکسی است.
محمد رضایی افزود: در این نمایشگاه بیشتر مشکلات شهرنشینی و چالش های آن در سطح شهر مریوان به ویژه سد معبر به تصویر کشیده و نمایش گذاشته شده است که انتظار می رود با این اقدام زمینه برای افزایش مشارکت مردم در راستای نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی به ویژه در حوزه ترافیک و استفاده از وسیله نقلیه عمومی باشیم.
رضایی با بیان این مطلب که برای اولین بار است همچنین نمایشگاهی در سطح کشور برگزار می شود، افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ارتقای فرهنگ شهر نشینی، فرهنگ ترافیک، کاهش تخلفات و فرهنگ پارکینگ در سطح شهر مریوان و ایران است.
وی در پایان با اشاره به تاثیر برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در سطح شهر مریوان یادآور شد: شهردای مریوان و سازمان های تابعه برنامه ریزی ویژه ای در این بخش در دستور کار قرار داده اند که انتظار می رود این برنامه ها با همراهی خود مردم نتایج مثبتی برای جامعه به دنبال داشته باشند.
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