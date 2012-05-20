اولین نمایشگاه سالانه شهر و شهروند در مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نمایشگاه شهر و شهروند به همت تاکسیرانی مریوان با همکاری شهرداری و راهنمایی و رانندگی این شهر و برای دو روز آغاز شد .

کارشناس مسئول سازمان تاکسیرانی شهرداری مریوان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در سطح شهر برای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی در بین اقشار مختلف مردم گفت: در این نمایشگاه 189 عکس در 12 موضوع به نمایش عمومی گذاشته شده است که اصلی ترین موضوع آن شهر و شهروند، ترافیک و تاکسی است .

محمد رضایی افزود: در این نمایشگاه بیشتر مشکلات شهرنشینی و چالش های آن در سطح شهر مریوان به ویژه سد معبر به تصویر کشیده و نمایش گذاشته شده است که انتظار می رود با این اقدام زمینه برای افزایش مشارکت مردم در راستای نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی به وی‍ژه در حوزه ترافیک و استفاده از وسیله نقلیه عمومی باشیم .

رضایی با بیان این مطلب که برای اولین بار است همچنین نمایشگاهی در سطح کشور برگزار می شود، افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ارتقای فرهنگ شهر نشینی، فرهنگ ترافیک، کاهش تخلفات و فرهنگ پارکینگ در سطح شهر مریوان و ایران است .