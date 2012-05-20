هجرت وظیفه شرعی طلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه های علمیه در هماندیشی طلاب و فضلای کرمانشاهی که در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد با اشاره به این که اگر طلاب فضای تبلیغی استان را رها کنند، شاهد حضور فرقههای انحرافی در استان خواهیم بود، گفت: مقام معظم رهبری در این نامه تأکید بسیار کردند که مرکز مدیریت حوزههای علمیه و طلاب کرمانشاهی مقیم قم به این فریضه عمل کنند.
وی با ابراز این که حضور در مساجد استان کرمانشاه، وظیفهای است که طلاب استان باید به آن اهتمام ورزند، ادامه داد: مرکز مدیریت حوزههای علمیه آمادگی دارد برای طلاب استان که در قم اقامت دارند، امتیازاتی را ایجاد کند تا با مشارکت مجمع نمایندگان استان در قم، طلاب و فضلای کرمانشاهی حضور پررنگتری در شهرهای استان داشته باشند.
لزوم نیازسنجی و شناسایی ظرفیتها
نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نیازسنجی دقیق و شناسایی ظرفیت و امکانات تبلیغی استان، یادآور شد: اگر مرکز مدیریت حوزههای علمیه از فضای تبلیغی در استان اطلاع دقیقی داشته باشد، میتواند با برنامهریزی لازم در تحقق این هدف موفق باشد.
آیتالله مقتدایی با اشاره به این که سیاست ما این است طلاب کرمانشاهی تا درس خارج در کرمانشاه حضور داشته باشند، اظهار داشت: بنا داریم با فراهم کردن امکاناتی برای اساتید درس خارج قم، آنها را به حضور و استقرار در استانهای کشور تشویق کنیم زیرا مقام معظم رهبری نیز به دفعات این موضوع را از بنده خواستهاند.
وی با تأکید بر وظیفه سنگین طلاب در رسیدگی به مسائل دینی استان خود، گفت: در روایات نیز تاکید فراوانی شده است که عالمان دینی وظیفه دارند به مردم که به ایتام آل محمد(ص) تعبیر شدهاند، رسیدگی کنند تا خداوند متعال جزای آنها را در بهشت، همنشینی با انبیاء(ص) قرار دهد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیتالله مقتدایی در پایان با بیان این که هجرت بلندمدت و کوتاهمدت، وظیفه شرعی طلاب است، افزود: امکانات مالی و رفاهی نباید دغدغه طلاب باشد و آنها را از رجعت باز دارد زیرا خداوند متعال خود ضمانت کرده است که به افرادی که در راه او همت میگذارند، روزی رساند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، هجرت را وظیفه شرعی طلاب عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه های علمیه در هماندیشی طلاب و فضلای کرمانشاهی که در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد با اشاره به این که اگر طلاب فضای تبلیغی استان را رها کنند، شاهد حضور فرقههای انحرافی در استان خواهیم بود، گفت: مقام معظم رهبری در این نامه تأکید بسیار کردند که مرکز مدیریت حوزههای علمیه و طلاب کرمانشاهی مقیم قم به این فریضه عمل کنند.
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