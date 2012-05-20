مجتبی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر از عضویت 430 نفر در بسیج هنرمندان این شهرستان خبر داد و گفت: 60 درصد این هنرمندان را زنان تشکیل میدهند.
وی افزود: این تعداد عضو در 7 گروه هنری، رسانه، نمایش، تجسمی، موسیقی، شعر و ادب و سرود سامان دهی شدهاند.
عسکری مهمترین برنامههای سال جاری را برگزاری سه جشنواره ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و تئاتر در شش ماهه نیمه دوم سال ذکر کرد و اظهار داشت: همچنین نمایشنامه "فال خون" در دوم خرداد سال جاری در محل دانشگاه دولتی بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: علاوه بر این نمایشنامه "افل خون" در تاریخهای سوم و چهارم خرداد ماه به مدت 2 روز در محل مجتمع فرهنگی غدیر شیروان اجرا میشود.
مسئول بسیج هنرمندان شیروان اظهار داشت: این کانون در سال گذشته به عنوان کانون برتر استان شناخته شد.
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