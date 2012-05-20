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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

نورمحمدی:

آئین "اردیبهشت ایران" آیینه ای برای آشتی مخاطب با هنر تئاتر است

آئین "اردیبهشت ایران" آیینه ای برای آشتی مخاطب با هنر تئاتر است

گرمسار- خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار گفت: آیین اردیبهشت ایران آیینه ای برای آشتی مخاطبان با هنر تئاتر و تجلیل از این هنرمندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی یکشنبه در همایش اردیبهشت تئاتر ایران که در نگارخانه فرهنگی هنری بهار گرمسار برگزار شد، گفت: از تئاتر به عنوان ابزاری مناسب برای تکامل انسان ها بایستی استفاده شود که از آن کمتر بهره گرفته شده است.

وی تصریح کرد: می بایست با نمایش توانایی های اجتماعی و فرهنگی شهرستان گرمسار در عرصه تئاتر، قابلیت های اصلی این هنر را بومی سازی کنیم.

نورمحمدی ادامه داد: گروه های تئاتر شهرستان گرمسار چندین دوره به عنوان نماینده شاخص استان سمنان با بهره گیری از توانایی های خود به جشنواره ها و همایش های کشوری راه یافته اند و هفت عنوان را بصورت صحنه ای، میدانی و خیابانی با متن های بومی اجرا کرده اند.

وی افزود: تئاتر شهرستان به لحاظ کمی، بومی سازی شده است اما به لحاظ کیفیتی نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.

هدایت الله خیاطیان معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این آئین گفت: اقدامات و برنامه ها به دو صورت شهرستان محوری و مجتمع محوری در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1607355

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