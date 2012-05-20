آئین "اردیبهشت ایران" آیینه ای برای آشتی مخاطب با هنر تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی یکشنبه در همایش اردیبهشت تئاتر ایران که در نگارخانه فرهنگی هنری بهار گرمسار برگزار شد، گفت: از تئاتر به عنوان ابزاری مناسب برای تکامل انسان ها بایستی استفاده شود که از آن کمتر بهره گرفته شده است.

وی تصریح کرد: می بایست با نمایش توانایی های اجتماعی و فرهنگی شهرستان گرمسار در عرصه تئاتر، قابلیت های اصلی این هنر را بومی سازی کنیم.

نورمحمدی ادامه داد: گروه های تئاتر شهرستان گرمسار چندین دوره به عنوان نماینده شاخص استان سمنان با بهره گیری از توانایی های خود به جشنواره ها و همایش های کشوری راه یافته اند و هفت عنوان را بصورت صحنه ای، میدانی و خیابانی با متن های بومی اجرا کرده اند.

وی افزود: تئاتر شهرستان به لحاظ کمی، بومی سازی شده است اما به لحاظ کیفیتی نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.

هدایت الله خیاطیان معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این آئین گفت: اقدامات و برنامه ها به دو صورت شهرستان محوری و مجتمع محوری در دستور کار قرار گرفته است.