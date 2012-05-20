نابودی اسلام مهم ترین هدف دشمنان/شهدا بهترین الگو برای تربیت فرزندان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری عصر یکشنبه در جمع اعضاء ستاد کنگره شهدای تبلیغات لشکر ثارالله با اشاره به لزوم مقابله با تهاجم فرهنگی گفت: دشمنان سعی دارند از طریق رسانه ها و تبلیغات سوء علیه نظام به کشور ضربه وارد کنند.

امام جمعه کرمان یادآور شد: امروز تبلیغات به یکی از مهم ترین و قوی ترین سلاح های دشمن تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تبلیغات باید بدون افراط و تفریط باشند ادامه داد: ما نیز باید در این عرصه به صورت قوی وارد شده و با افشاگری دست استکبار جهانی را برای جهانیان رو کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: اگر می‌خواهید فرزندان ایران اسلامی را در مقابل تهاجم فرهنگی غرب بیمه کنید باید آنها را براساس تعالیم دینی و قرآنی تربیت کنید.

آیت الله جعفری با اشاره به رشادت ها و فداکاری های شهدا تصریح کرد: این دلاورمردان بهترین الگو برای جوانان هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون همه راه ها را برای ضربه زدن به مردم امتحان کرده اند افزود: آنها اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید از راه های جدید از جمله راه های فرهنگی به نظام ضربه بزنند.

آیت الله جعفری تاکید کرد: برای مقابله با تهدیدهای فرهنگی باید نصایح مقام معظم رهبری را به عنوان الگو مدنظر قرار دهیم.