ارسال لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی به دولت

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد "سازمان نظام کارآفرینی"، به ارسال لایحه تشکیل آن به دولت برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: از این پس تصمیم گیری در مورد زمان تشکیل سازمان باید در دولت و مجلس دنبال شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون لایحه تشکیل سازمان نظام کارآفرینی در کمیسیون های دولت بررسی می شود.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در قالب لایحه تدوین شده برای ایجاد سازمان نظام کارآفرینی پیش بینی شده است که تصمیم نهایی برای تشکیل آن نیازمند مصوبه مجلس است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به تغییراتی که در پیش نویس لایحه سازمان نظام کارآفرینی انجام شده است علاوه بر کمیسیون های دولت باید در مجلس نیز بررسی و شرایط اجرا را پیدا کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه لایحه در مراحل رفت و برگشت به دولت قرار دارد، یکی از مهم ترین اولویتهای ایجاد این سازمان را تجمیع فعالیت های کارآفرینی در قالب یک مجموعه خبر داد.

به گفته فروزان مهر، جلوگیری از تعدد مراجع تصمیم گیر در مورد فعالیت‌های کارآفرینی کشور و هدایت منابع و تسهیلات بانکی نیز از دیگر اولویت‌ها و اهدافی است که در قالب ایجاد سازمان نظام کارآفرینی دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون محلی مشخص برای مراجعه کارآفرینان کشور وجود نداشته است، بیان داشت: در هر حال به دنبال ایجاد محلی هستیم که مرجع رجوع کارآفرینان کشور باشد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی فعالیت های کارآفرینانه کشور را نیز به عنوان دیگر اهداف راه اندازی سازمان نظام کارآفرینی برشمرد و تاکید کرد: پیگیری خواسته ها و جلوگیری از فعالیت های دستگاه های مختلف که خود باعث ایجاد بی نظمی در تصمیم گیری های مختلف شده است، نیز از دیگر اهداف این طرح است.