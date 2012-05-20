حجم مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی سالانه دو میلیارد دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیان ویرن جوریت ظهر یکشنبه در همایش توسعه تالش افزود: تحریمهای یک جانبه غرب علیه ایران بسیاری از کشورهای تحریم کننده را دچار چالشهای اقتصادی کرده است.

وی اظهارداشت: ایران تنها کشور خاورمیانه است که از نظر زیرساختهای اقتصادی هیچ گونه وابستگی به کشورهای خارجی ندارد و اعمال تحریمهای یک جانبه غرب تاثیری در ایران نخواهد داشت.

سفیر اندونزی در ایران گفت: مسئولان اندونزی در تلاش هستند که علاوه بر مبادلات تجاری در زمینه های علمی و پژوهشی نیز از تجربیات دانشمندان ایرانی بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 400 دانشجوی اندونزیایی در دانشگاههای ایران تحصیل می کنند، گفت: متخصصان ایرانی در زمینه ساخت دارو، خدمات فنی، مهندسی و دانش صلح آمیز هسته ای به پیشرفتهای چشمگیری رسیده اند که برای استفاده این تجربیات تعداد دانشجویان اندونزیایی در دانشگاههای ایران افزایش می یابد.

دیان ویرن جوریت همچنین به توانمندیهای اقتصادی گیلان اشاره کرد و یادآورشد: تنوع آب و هوایی و زیست محیطی شهرهای استان باعث شده است که مقدمات خواهرخواندگی تالش و یکی از شهرهای اندونزی فراهم شود.