اظهارات دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری/ ابوالفتوح بر نقش مردم تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عمرو موسی" از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی مصر گفت : ارتش پس از انتخابات ریاست جمهوری به پادگانها بازمی گردد تا به ایفای نقش خود در حمایت از مرزهای مصر بپردازد.

وی افزود: قدرت در سی ام ژوئن واگذار می شود، اما درباره سیستم اداره کشور من نظام ریاست جمهوری را بر نظام پارلمانی ترجیح می دهم.

خبر دیگر اینکه یک منبع قضایی در کمیته عالی انتخابات مصر گفت : به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای حضور به موقع و آسان قضات ناظر بر روند انتخابات ریاست جمهوری در استانهای دور دست، هماهنگی های لازم با نیروی هوایی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا هواپیماهای جنگی، قضات را به مکانهای محل ماموریت خود به ویژه در استانهای جنوب، شمال سینا، قنا، الاقصر، اسوان، دریای سرخ، الوادی الجدید، حلایب و شلاتین منتقل خواهند کرد.

منبع مذکور بیان کرد: همچنین قطارهایی، قضات را به استانهای المنیا، بنی سویف، اسیوط، سوهاج خواهند برد.

این در حالی است که "طارق زیدان" عضو حزب انقلاب مصر ضمن اعلام حمایت این حزب از عمرو موسی مدعی شد : عمرو موسی از هر فرد دیگری برای ریاست بر مصر لایق تر است، زیرا تجربه کافی برای اداره کشور به نحو مطلوب را داراست.

خبر دیگر اینکه اتحاد جوانان انقلابی مصر شورای نظامی را مسئول حفظ سلامت بازداشت شدگان حوادث العباسیه قاهره دانست.

از سوی دیگر عبدالمنعم ابوالفتوح از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت : قانون اساسی جدید باید مطابق با اراده ملت مصر باشد و کسانی که کشور را به طور موقت اداره می کنند، باید قدرت را بدون کوچکترین دخل و تصرفی به ملت بازگردانند.