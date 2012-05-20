به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت فوتبال استان قم به تمامی مدارس فوتبال و فوتسال قم اعلام کرد در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تایید مربیان خود اقدما کنند.



بر اساس اعلام هیئت فوتبال استان قم به مدیران مدارس فوتبال و فوتسال فعال در قم فرصت داده شده است با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تحصیلی و فرارسیدن فصل تابستان و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که بسیاری از آنها در فعالیت های ورزشی به خصوص مدارس فوتبال و فوتسال حضور می یابند، نسبت به تایید مربیان خود اقدام کنند.



بدین ترتیب کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان قم پذیرای مدیران مدارس فوتبال و فوتسال است تا نسبت به تأیید مربیان این مدارس اقدام نماید، یکی از اهداف هیئت فوتبال قم از این اقدام استفاده مدارس فوتبال از مربیان با دانش این رشته است.



اعزام داوران فوتبال قم به قضاوت در مسابقات لیگ های کشوری



داوران قمی این هفته دو دیدار مهم از رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان را قضاوت کردند.



بر اساس نظر کمیته داوران هیئت فوتبال استان قم و نمابری که از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال به این هیئت ارسال شده بود، جواد وحیدی فر و حمیدرضا طاهری در لیگ دسته دوم کشور دیداری حساس از هفته هفتم بین دو تیم افزون پلاست و میلاد تنکابن را سوت زدند.



این در حالی است که همزمان با این بازی، در حساس ترین دیدار در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان نیز دیدار دو تیم اتارک لرستان و پرسپلیس گناوه را داوران قمی قضاوت کردند که طی آن علی صفایی به عنوان داور همراه با رحیم حاجیلو به عنوان کمک داور اول و محمد بوالحسنی به عنوان کمک دوم و سعید زمانی به عنوان داور چهارم این مسابقه را داوری کرد.



اعزام فوتسالیست قمی به بازی‌های آسیا و اقیانوسیه



فوتسالیست قمی همراه با تیم ملی ناشنوایان کشورمان راهی مسابقات فوتسال بازی‌های آسیایی آسیا و اقیانوسیه خواهد شد.



برای حضور در هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه، کاروان اعزامی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضاء و بیماران خاص کشورمان عصر امروز در قالب رشته های مختلف عازم محل برگزاری این بازی‌ها خواهد شد در حالی که فوتسالیست‌ها روز پنجم خرداد به این مسابقات می‌روند.



این در حالی است که یکی از رشته هایی که در کاروان اعزامی ورزشکاران ناشنوای کشورمان به بازی های آسیا و اقیانوسیه قرار دارد، رشته فوتسال است که در ترکیب آن سعید خلیلی فوتسالیست توانمند ناشنوا از استان قم نیز حضور دارد.



در راه کسب آمادگی لازم و حضور موفق در مسابقات فوتسال بازی های آسیا و اقیانوسیه، حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا و جام جهانی فوتسال، به عنوان مدیر فنی و جبرئیل یوسفی به عنوان سر مربی این تیم را همراهی می کنند.

