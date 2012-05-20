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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۰۴

اکبریان در گفتگو با مهر:

جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با حضور 80 منتخب برگزار شد

جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با حضور 80 منتخب برگزار شد

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت (حامیان لاریجانی) از بررسی اساسنامه و نحوه تعامل این تشکل با سایر فراکسیون های اصولگرا در مجلس نهم در جلسه عصر امروز این شورا خبر داد.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام خبر نشست عصر امروز شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت اظهار داشت: در این جلسه حدود 80 نفر از نمایندگان مجلس هشتم و منتخبان مجلس نهم حضور داشتند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی مسائل مربوط به آینده فراکسیون رهروان ولایت، چگونگی همکاری ما با سایر فراکسیون های اصولگرای مجلس نهم در ابعاد مختلف و اساسنامه این فراکسیون مهمترین دستور کار این جلسه بود.

وی افزود: بر اساس نظر شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مقرر شد در جلسه مجمع عمومی فراکسیون در روز شنبه هفته آینده در خصوص ریاست و هیئت رئیسه مجلس نهم بحث و بررسی شود و در این جلسه رایزنی خاصی صورت نگرفت.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا الان 170 منتخب جدید و قدیم مجلس نهم برای عضویت در این فراکسیون رسما فرم پر کرده اند.

اکبریان در پایان اظهار داشت: انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت  به جلسه آتی موکول شد. 

کد مطلب 1607375

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