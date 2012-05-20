برگزاری مسابقه انتخابی تیم گلف رده آقایان در رشت/ لزوم توسعه ورزش گلف

علیرضا دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افراد آموزش دیده و آشنا به این ورزش می توانند برای ثبت نام تا پایان وقت اداری چهارشنبه سوم خرداد ماه با مراجعه به دفتر مرکزی هیئت گلف استان واقع در مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی اظهارداشت: آقایان آشنا به ورزش گلف و افراد دوره دیده می توانند در دوره مسابقات انتخابی تیم استانی مشارکت داشته باشند.

سرپرست کمیته مسابقات هیئت گلف گیلان گفت: این مسابقه جمعه پنج خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

وی در ادامه گلف را یکی از بهترین ورزشهای دنیا دانست و بر گسترش این ورزش در سطح شهرستانهای استان تاکید کرد.

دادرس افزود: گلف ورزش آرام بخش، مفرح و متمرکز کننده ذهن است که سلامت و شادابی همه اقشار و گروههای سنی جامعه را تامین می کند.

وی یادآورشد: گلف ورزشی عمومی، همگانی، ساده و کم هزینه است و قابلیت تحرک بخشی و سلامتی تمام افراد جامعه را در بر دارد.