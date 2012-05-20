تامین 350 فقره جهیزیه برای نوعروسان بهاری/راه اندازی کتابخانه در روستاهای بالای 1500 نفرهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهار از نصب 70 کنتور هوشمند آب در مزارع این شهرستان خبر داد.

نصرت الله گلکارزاده با بیان اینکه شهرستان بهار قطب کشاورزی استان همدان محسوب می‌شود، اضافه کرد: کشاورزان منطقه باید به سمت کشت محصولاتی کم آب بر و بازار پسند حرکت کنند.

وی با بیان اینکه مجموع اراضی کشاورزی شهرستان 73 هزار و 500 هکتار است، اضافه کرد: از این میزان 30 هزار هکتار آبی و 43 هزار و 500 هکتار دیم است.

وی متوسط بارندگی سالانه را 295 میلیمتر و حجم منابع آب قابل بهره‌برداری را 247 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: یک هزار و 377 حلقه چاه‌های کشاورزی در شهرستان بهار فعال است.

گلکارزاده یادآور شد: امسال 300 هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان بهار به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و متقاضیان واگذار می‌شود.

نمایشگاه عکس سوم خرداد در ملایر برگزار می شود

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر گفت: همزمان با سوم خرداد نمایشگاه عکسی در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ملایر دایر می شود.

محمود مصباح از برگزاری عصر شعر مقاومت همزمان با سوم خرداد در این شهرستان خبر داد و گفت: شاعران شهرستان آمادگی حضور برای شعرخوانی در دیگر برنامه‌ها را دارند.

مصباح از برگزاری جشن بزرگ بادبادک‌ها با حضور نونهالان پیش‌دبستانی‌های ملایر خبر داد و گفت: اجرای طرح عفاف و حجاب در 15 باشگاه زنان در ملایر و اجرای اردوهای فرهنگی از دیگر برنامه های این ایام است.

350 فقره جهیزیه برای نوعروسان بهاری تامین شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهار از تأمین 350 فقره جهیزیه برای نوعروسان زیر پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد.

عیسی شهبازی گفت: این تعداد جهیزیه شامل 221 مورد جهیزیه کلی، 80 مورد هدیه زوج، 39 مورد جهیزیه موردی غیرمددجویی و 10 مورد برای ازدواج مجدد بانوان بوده است.

شهبازی اضافه کرد: این تعداد جهیزیه با اعتباری افزون بر دو میلیارد و 648 میلیون ریال و 700 هزار ریال تامین شده است.

شهبازی برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره قبل از ازدواج و انجام آزمایشات ژنتیکی فامیلی را در اولویت تشکیل پرونده و تحویل جهیزیه برشمرد.

کتابخانه عمومی در روستاهای بالای 1500 نفر همدان دایر می شود

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان گفت: کتابخانه عمومی در روستاهای بالای 1500 نفر جمعیت همدان راه اندازی می شود.

فاضل عبادی در بازدید از کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ رشد شاخص‌های آماری سرانه کتابخانه‌ها در کبودراهنگرا نسبت به سال 89 مناسب خواند.

وی عنوان کرد: این شهرستان با توجه به تراکم بالای جمعیت روستایی قابلیت رشد شاخص‌های کتاب و کتابخوانی را داراست.

عبادی اضافه کرد: در صورت تأمین زمین و همکاری ادارات، در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر جمعیت کتابخانه ساخته می شود.

فرماندار نهاوند :

3400 واحد مسکونی در نهاوند احداث می‌شود

فرماندار نهاوند گفت: در سال جاری بیش از سه هزار و 400 واحد مسکونی مهر و روستایی در نهاوند احداث می‌شود .

اسماعیل زارعی‌کوشا اظهار داشت: تا سال 89 مسکن مهر در نهاوند راکد بود اما در سال 90 بیش از سه هزار و 450 واحد در این شهرستان احداث شد .

فرماندار شهرستان نهاوند گفت: در سال جاری نیز بیش از سه هزار و 400 واحد مسکونی مهر و روستایی احداث می‌شود .