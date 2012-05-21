به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله رمضانی در تشریح برنامه های این معاونت برای بهربرداری مطلوب از اوقات فراغت سال جاری، بیان داشت: با توجه به اینکه فصل تابستان و ایام اوقات فراغت دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان جامعه را در پیش داریم، در تلاشیم تا برنامه های خود را برای بهینه سازی اوقات فراغت به موقع تنظیم و تدوین کنیم.



وی با اشاره به نخستین اقدام در این زمینه، ادامه داد: برای این منظور نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم با حضور مدیران کل و کارشناسان 22 دستگاه اجرایی در دفتر معاونت سیاسی امنیتی استاندار قم تشکیل شد.



سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در این جلسه که با موضوع بررسی راهکارهای غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شد، دستورالعمل اجرایی پیشنهادی معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان به تصویب اعضاء رسید.



وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد تمامی دستگاه های اجرایی استان قم با توجه به موضوع فعالیت در چهار کارگروه نظارت و ارزیابی، کارگروه ورزش و تفریحات سالم، کارگروه فنی و هنری و کارگروه آموزش و مهارت آموزی جلسات کارشناسی خود را تشکیل بدهند.



رمضانی یاد آور شد: دستگاه های اجرایی عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم با توجه شدن چهار کارگروه مشخص شده باید به منظور ساماندهی مراکز آموزشی و تفریحی موجود در قم برنامه ریزی لازم را انجام بدهند.



سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه از برپایی نمایشگاهی با موضوع اوقات فراغت در استان قم خبر داد و تاکید کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد نمایشگاه اوقات فراغت در هفته آخر خرداد ماه دایر شود.



وی افزود: همچنین دبیرخانه ستاد اوقات فراغت استان که با برگزاری نشست های کارشناسی از اسفند سال گذشته کار خود را آغاز کرده است، بر فعالیت دستگاه های عضو ستاد اوقات فزاغت نظارت داشته و در پایان تابستان دستگاه های برتر را معرفی می کند.



رمضانی عنوان داشت: طرح پژوهشی با موضوع بررسی ظرفیت فضاهای آموزشی و ورزشی دستگاه های اجرایی و علاقه جوانان استان در گذارندن اوقات فراغت، در حال انجام است که انشالله تا پایان خرداد ماه نتایج آن در اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.



سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در پایان تصریح کرد: تابستان و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اگر درست برنامه ریزی و بهره برداری شود، در تمام زمینه ها و موضوعات می تواند فرصت مناسبی برای شناخت استعدادهای نهفته باشد.

