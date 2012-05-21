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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

حقیقی اصل خبر داد:

ساخت شش پروژه عمرانی در دانشگاه دامغان با 160 میلیارد ریال اعتبار

ساخت شش پروژه عمرانی در دانشگاه دامغان با 160 میلیارد ریال اعتبار

دامغان- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه دامغان از ساخت شش پروژه عمرانی با 160 میلیارد ریال اعتبار در این دانشگاه خبر داد.

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش پروژه عمرانی در دانشگاه دامغان در حال ساخت است، افزود: این پروژه ها شامل مجموعه کلاس های آموزشی در زمینی با زیربنا سه هزار و 800 متر مربع و با اعتبار 22 میلیارد ریال و مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های این دانشگاه در زمینی با زیربنا چهار هزار و 100 متر مربع و با اعتبار 24 میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: احداث مجموعه دانشگاهی در زمینی با زیر بنا یک هزار و 100 متر مربع و با اعتبار 21 میلیارد ریال، سالن آمفی تئاتر دانشگاه در زمینی با زیربنا 4500 متر مربع و با اعتبار 32 میلیارد ریال و آغاز فاز اول احداث دانشکده فنی و مهندسی با زیر بنا 8 هزار و 700 متر مربع و با اعتبار 54 میلیارد ریال در حال ساخت است.

رئیس دانشگاه دامغان افزود: مجموع اعتبار برای ساخت این پروژه ها حدود 160 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات دانشگاه تامین و هزینه می گردد.

وی تصریح کرد: میزان زمین پیش بینی شده برای شش پروژه عمرانی در حال ساخت.

حقیقی اصل یادآور شد: در حال حاضر 58 رشته تحصیلی در این دانشگاه وجود دارد که در سال تحصیلی جدید 9 رشته دیگر به تعداد این رشته ها افزوده خواهد شد.

رئیس دانشگاه دامغان در پایان اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید یک هزار و 200 نفر دانشجو به تعداد دانشجویان این دانشگاه افزوده خواهد شد و تعداد کل دانشجویان به حدود پنج هزار دانشجو خواهد رسید.

کد مطلب 1607384

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