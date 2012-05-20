هماهنگی بیشتری در پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا عاشوری ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پروش استان مرکزی با بیان اینکه باید هماهنگی بیشتری در پر گردن اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشیم، افزود: برنامه های اوقات فراغت باید هدفمند و هدایت شده باشد که انگیزه و علاقه مندی جوانان را به حضور در برنامه های تابستانی تقویت کند.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: با توجه به نبود برنامه مدون در اوقات فراغت، 40 دستگاه در این امر مشارکت دارند که باید وظایف هر دستگاه به صورت مشخص تبیین شود.



غلامرضا فتح آبادی افزایش اعتماد به نفس، تجدید قوا، فعالیت های ورزشی، تمرین کار جمعی، ارتقاء مهارت ها و سطح مطالعه را از ویژگیهای برنامه اوقات فراغت مطلوب دانست و تصریح کرد: امروز نگاه خانواده ها به اوقات فراغت آموزشی است در حالی که با نیاز سنجی دانش آموزان باید رویکرد مهارتی نیز به این مقوله افزوده شود.



مدیر کل آموزش و پروش استان مرکزی نیز گفت: این سازمان در سال گذشته با تحت پوشش قراردادن 30 هزار و 280 نفر از دانش آموزان، به لحاظ تعداد رتبه نخست را در کشور کسب کرد.



سیف الله کریم زاده گفت: امسال در 15 ناحیه آموزش و پرورش استان مرکزی از اول تیر ماه به مدت 49 روز در 190 پایگاه طرح اوقات فراغت اجرا خواهد شد.



