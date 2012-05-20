فلسطین قطب نمای سیاسی/ اسرائیل با بحران جدی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف عصر یکشنبه در همایش آزادی فلسطین- آرمان بیداری اسلامی در تالار فخرالدین اسعد گرگان گفت: فلسطین یک محک است و اگر می خواهیم حرکت کشورهای اسلامی را قضاوت کنیم باید بر اساس این محک باشد.

وی افزود: قدس بی جهت قبله اول مسلمین نبوده و حتی پس از تغییر قبله دینی، فلسطین قبله سیاسی مردم و امت اسلامی باقی مانده است.

ابوشریف ادامه داد: امام خمینی(ره) به این مسئله به طور کامل واقف بودند و محور تحرکات ایشان در همه عرصه ها، فلسطین بود.

وی تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم است که اگر این تحرکات در کشورهای اسلامی به سمت فلسطین نباشد نمی توان نام اسلامی را بر آن نهاد، فلسطین در حقیقت یک نشانه برای قوت و قدرت امت اسلامی است.

ابو شریف در ادامه گفت: آزادی در امت اسلامی به حرکت درآمده است و نخستین حرکت آن را در آزاد سازی ایران شاهد بودیم و ایران در این سی و چند سال بهای آزادی خود را پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: ایران اولین کشور است که از لحاظ قدرت اسلامی به طور کامل ایستاده است و حتی در برابر استکبار نیز قد علم کرده است، برخی ملتهای منطقه نیز در برابر استکبار ایستاده اند اما ایران اولین کشور اسلامی است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران اذعان داشت: اگر این کشورها در حرکت بیداری اسلامی خود به نتیجه خوبی برسند شاهد نتایج خوبی در منطقه خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: ایران، ترکیه، اتیوپی و بعد مصر، در گذشته برای حمایت از رژیم صهیونیستی جمع شدند، در ابتدا ایران از این جمع حامی رژیم صهیونیستی و پس از ان ترکیه و مصر خارج و حامی فلسطین شدند.

اسرائیل در بحران جدی بسر می برد

ابو شریف ادامه داد: اسرائیل در حال حاضر در یک بحران جدی به سر می برد و به تدریج این بحران بیشتر و بیشتر می شود و ملت های منطقه بیشترین بهره را از این تغییرات خواهند برد.

وی افزود: ممکن است کشورهای اسلامی در مسایلی با هم اختلاف داشته باشند اما مسئله فلسطین یک مسئله واحد در جهان اسلام است و هر کاری که به نفع فلسطین انجام شود قطعا به رویارویی با اسرائیل ختم می شود.

ابوشریف اضافه کرد: برخی افراد با جستجو در تاریخ به دنبال یک مسئله برای تفرقه در بین امت اسلامی هستند اما امت اسلامی روی این مسئله متفق اند که فلسطین باید مسئله اول باشد.