برنامه ریزی هیئت موسس "رهروان ولایت" برای حضور موثر در جلسه ششم خرداد

کاظم جلالی نماینده شاهرود و عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت درباره نشست امروز هیئت موسس این فراکسیون به خبرنگار مهر گفت: که در این جلسه قریب یکصد تن از منتخبان مجلس نهم حضور داشتند.

وی افزود: فراکسیون تاکنون برای ادامه کار و مسیر آینده با جمع های مختلفی از نمایندگان جلساتی را برگزار کرده که در ادامه این نشست ها امروز نیز با تعدادی از منتخبان ملت جلسه داشتیم و نظرات آنها را برای حضور موثر در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان که روز ششم خرداد در مجموعه بهارستان برگزار می شود، دریافت کردیم.

گفتنی است فراکسیون رهروان ولایت تشکل جدیدی در مجموعه گروه های اصولگراست که اعضای آن را موافقان تداوم ریاست علی لاریجانی بر مجلس تشکیل می دهند.