اعترافات جدید علیه الهاشمی / گرفتن پول برای انجام عملیات تروریستی

گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه السومریه نیوز گزارش داد: قاضی دادگاه عالی کیفری عراق جلسه دادگاه طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق و محافظان وی را به 31 ماه جاری میلادی(11خرداد) موکول کرد.

دادگاه عالی جنایی عراق در جلسه عصر امروز خود همچنین تیم دفاع جدید پس از کناره گیری تیم قبلی دفاع از طارق الهاشمی را انتخاب کرد.

همچنین جلسه استماع شهادت چهار نفر از شهود و دو نفر از محافظان الهاشمی برگزار شد و یکی از محافظان الهاشمی به انجام عملیات مسلحانه از جمله انفجار خودروی بمبگذاری نزدیک دانشکده پلیس در مرکز بغداد اعتراف کرد.

یکی دیگر از شهود اعلام کرد که به طور مستقیم برای اجرای عملیات ترور و بمبگذاری از الهاشمی دستور گرفته است و الهاشمی نیز به وی پول داده است.

همچنین "شیخ ابوخضر ابراهیم" مسئول مالی گردانهای انقلاب دهه بیست اعلام کرد: گردانهای انقلاب دهه بیست از سال 2009 از سوی طارق الهاشمی و یکی از ثروتمندان بغداد حمایت مالی شده است.وی افزود: الهاشمی شش بار مرا فراخوانده و در هر بار بین ده تا پانزده میلون دینار به من داده است.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی پس از اتهامات وارده به وی درباره دخالت در حوادث تروریستی به منطقه کردستان عراق و قطر، عربستان و ترکیه رفت و هم اکنون در ترکیه به سر می برد.