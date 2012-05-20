عملیات مبارزه با آفت ملخ در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد

مرتضی شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات مبارزه با آفت ملخ در سطحی بالغ بر 105 هکتار از مزارع بخش شال از توابع شهرستان بوئین زهرا با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.



وی تصریح کرد: باتوجه به بازدیدهای شبکه مراقبت و ردیابی آفات عمومی در سال جاری علاوه بر انجام عملیات مبارزه شیمیایی در کانون های سنوات قبل و مزارع و مراتع آلوده، یک کانون جدید انتشار پوره های ملخ در منطقه رودک از توابع بخش حومه مورد شناسایی قرارگرفته است.



شعبان نژاد پیش بینی کرد در روزهای آتی با همکاری کیلینیک های گیاه پزشکی مستقر در منطقه، عملیات سمپاشی به موقع و موثر در کانون مورد نظر انجام شود.

30 کیلومتر از جاده های بین مزارع شهرستان تاکستان بهسازی می شود



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: بیش از 30 کیلومتر از راهها و جاده های بین مزارع این شهرستان شن ریزی و بهسازی می شود.



مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با هماهنگی انجام شده و با استفاده از امکانات موجود ادارات و تهیه ماشین های راهسازی تاکنون بیش از10 کیلومتر از جاده های بین مزارع این شهرستان شن ریزی و بهسازی شده است.



وی افزود: با بهسازی مسیر تردد و راههای بین باغات و مزارع از ایجاد گرد وخاک جلوگیری شده و ضمن رعایت بهداشت محصولات، کیفیت تولیدات بیشتر شده و از آلودگی و ضایعات محصولات تولیدی هم جلوگیری می شود.



مدیرجهاد کشاورزی شهرستان تاکستان برقراری ارتباط بهتر روستاها و مزارع، کاهش خسارات وسایل نقلیه و سهولت تردد را از دیگر مزایای این طرح ذکر کرد و گفت: این فعالیت بدون در نظر گرفتن هر گونه اعتباری بوده و با دستگاه ها و امکانات موجود انجام می شود.