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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۴۰

بیات:

نمایشگاه کتاب‌های قدیمی در همدان دایر شد

نمایشگاه کتاب‌های قدیمی در همدان دایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان همدان از برگزاری نمایشگاه کتاب‌های قدیمی در عمارت باغ نظری این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بیات عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: این کتاب‌ها متعلق به یک مجموعه‌دار خصوصی است و حدود 600 جلد کتاب قدیمی مربوط به دوره قاجار در عمارت باغ نظری به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه قدیمی‌ترین کتاب‌ها در سال 1282 شمسی چاپ شده است، افزود: این نمایشگاه با هدف حمایت از مجموعه‌داران خصوصی برگزار شده و تا سوم خردادماه برای بازدید عموم دایر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان همچنین از گشایش نمایشگاه عکس از ابنیه ها و اماکن گردشگری همدان در این شهر خبر داد.

بیات افزود: مجموعه ای از آثار عکاسان مطرح کشور از جاذبه های گردشگری این استان در این نمایشگاه معرفی شده است.

وی همچنین گفت: نمایشگاه اشیا اهدایی و توقیفی که از کالاهای قاچاق به دست آمده نیز برگزار شده است.

کد مطلب 1607403

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