تقدیم اعتبار نامه به نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رشت

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از انتخابات بدون هیچ گونه حاشیه و مشکلی در رشت برگزار شد و به همین دلیل شورای نگهبان صحت انتخابات این شهرستان در مرحله اول و دوم را خیلی زود تر از شهرهای دیگر استان اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم همیشه گوش به فرمان امر رهبری هستند، اظهارداشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات لبیک به ندای رهبری بود.

فرماندار رشت در ادامه بطور رسمی پایان نهمین دوره انتخابات مجلس را با تقدیم اعتبار نامه به " غلامعلی جعفرزاده " و " جبار کوچکی نژاد " نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت اعلام کرد و گفت: انتخابات مظهر مشارکت مردم است.

وی همچنین با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای یک بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی و آنها را ناکام گذاشت.

وی یادآورشد: تمامی رسانه های بیگانه به دنبال عملی کردن تحریم حضور مردم در انتخابات بودند اما ملت با بصیر ایران برای دفاع از استقلال و امنیت خود در پای صندوقهای رای حاضر و دشمنان را ناامید و مایوس کردند.