اصناف نقش آفرین اصلی حمایت از تولید ملی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر یکشنبه در مجمع امور صنفی گرگان افزود: اصناف به عنوان بزرگترین تشکل غیر دولتی کشور تأثیر گذارترین قشر در اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی هستند.

وی گفت: اصناف همیشه در طول تاریخ اقتصادی کشور نقش بسزائی را در روند شکوفای اقتصادی داشته اند.

وی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان گرگان خواست ، تجربه کاری، علم و دانش، تعهد دینی، و سابقه افراد را در راستای حل مشکلات اصناف در هنگام انتخاب مد نظر قرار دهند.

در پنجمین دوره انتخابات مجمع امور صنفی شهرستان گرگان برای هیئت رئیسه این مجمع، حسین خلیلی به عنوان رئیس، فرزاد طهماسبی به عنوان نائب رئیس اول، محمد شجاعی به عنوان نائب رئیس دوم ، یدالله نظری نژاد به عنوان دبیر، محمد رضا ریاضی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

گفتنی است پنجمین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی همزمان با سراسرکشور در محل سالن جلسات سازمان صنعت معدن وتجارت استان برگزار شد و نفرات منتخب برای دو سال آینده به عنوان هیئت رئیسه مجمع امور صنفی شهرستان گرگان فعالیت خواهند کرد.