طرح جدید آمریکا و متحدانش علیه سوریه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، واشنگتن پست نوشت دولت اوباما در حال سرعت بخشیدن به برخی از برنامه هایش با همکاری برخی کشورهای منطقه در سوریه است که به موجب آن بتواند برخی از بحرانهای موجود در سوریه را که احتمال دارد در ماههای آینده به سرعت رشد کنند، تحت کنترل در آورد.



این سایت مدعی شد یکی از این بحرانها احتمال از دست رفتن کنترل دولت سوریه بر روی انبارهای سلاح های شیمیایی اش است .



به نوشته این سایت، در این طرح آمریکایی که مقامات اطلاعاتی و امنیتی حداقل هفت کشور مشارکت دارند که قرار است، در صورتی که مناطق مذکور به دست شورشیان و مخالفان دولت سوریه افتد انبار سلاح های شیمیایی واقع در این مناطق سوریه توسط نیروهای ویژه ای از این 7 کشور به کنترل درآیند.



این خبر در حالی منتشر می شود که در هفته های گذشته منطقه شاهد بسیاری از اقدامات تحریک آمیزو مداخله جویانه آمریکا بوده است از قبیل تشدید آموزش گروه های مسلح توسط آمریکا در کشورهای همپیمانش در منطقه و اعزام آنها به داخل سوریه ، برگزاری رزمایش نظامی مشترک آمریکا و چند کشور منطقه در اردن یکی از همسایگان سوریه . مذاکرات مقامات آمریکا و اردن برای ساخت پایگاه های نظامی در داخل خاک این کشور.



