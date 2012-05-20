فلسطین کانون بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی شامگاه یکشنبه در همایش آزادی فلسطین- آرمان بیداری اسلامی در تالار فخرالدین اسعد گرگان گفت: مهمترین مسئله امروز مسئله فلسطین است و بیش از نیم قرن مهمترین مسئله جهان اسلام و حتی جهان فلسطین بوده است.

مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین گفت: تفکر وحدت در کشورهای اسلامی سبب می شود اسلام حاکم شود و فلسطین به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه بزرگترین فاجعه انسانی در فلسطین روی داده است تاکید کرد: هیچ مصیبتی که به ذهن هر انسانی متصور شود از قتل و نسل کشی تا شکنجه و بی خانمانی بر این امت پیاده شده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: اگر بین دو نظام توحیدی و استکبار درگیری است، نقطه ثقل آن درگیری فلسطین و اسرائیل است.

وی ادامه داد: غرب تنها به دنبال امنیت اسرائیل و چپاول و غارت است و و فلسطین واقعا محک هر انسان آزاده و مدعیان حقوق بشر است.

حجت الاسلام موسوی اذعان داشت: غرب برای غارت منافع مردم و سرازیر کردن ثروت منطقه به جیب خود اسراییل را در منطقه ایجاد کردند.

وی ادامه داد: مبارک، قذافی، آل سعود و آل خلیفه برده ی غرب هستند، رژیم صهیونیستی را در قلب جهان اسلام کاشته اند تا به منافع خود برسند.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران گفت: از برکات ایران این است که محور مبارزات را در فلسطین از ناسیونالیستی به اسلامی تغییر داد.