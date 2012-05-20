مطالعاتی در زمینه خطاهای پزشکی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسین اعرابی عصر یکشنبه در کنفرانس "آموزش قوانین و مشکلات حقوق حرفه ای پزشکی " که در سالن اجتماعات مهر مجموعه فلسفی گفت: در کشورهای در حال توسعه به ازای هر 10 بیمار یک نفر در طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان صدمه می بیند.

وی در خصوص خطای پزشکی گفت: هر خطا یا اشتباهی که توسط گروه پزشکی رخ می دهد می تواند منجر به آسیب بیمار شود.

وی بیان داشت: همچنین خطر احتمال عفونت های اکتسابی در بیمارستان در برخی کشورهای در حال توسعه حدود 20 برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

اعرابی عنوان کرد: medical error یا خطای پزشکی گفته می شود و هنوز در کشور مطالعه ای در این خصوص انجام نشده است.

اعرابی تصریح کرد: رویکرد سیستمی به این توجه دارد که انسان جائز الخطاست و ما باید با آموزش و با بالابردن استانداردها ، خطا ها را کاهش دهیم.



وی افزود: نگرش سیستماتیک تاکید بر این دارد که خطاها باید سنجیده و اندازه گیری گردد، سپس با شناسایی فرآیند و عللی که منجر به رخداد آن خطا شده می توانیم راه حل مناسب ارائه و آن را در سیستم اجرایی کرد.



اعرابی گفت: بر این اساس می توانیم فرایند کار را ارزیابی کنیم و شاخصی که بعنوان تاثیر مداخله برای اصلاح خطا بدست آورده ایم را بعنوان شاهد استفاده نماییم.