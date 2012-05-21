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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۴

کاراته قهرمانی آسیا/

ترکیب تیم‌های نوجوانان و جوانان پنجنشنبه مشخص می‌شود

ترکیب تیم‌های نوجوانان و جوانان پنجنشنبه مشخص می‌شود

ترکیب نهایی تیم‌های کاراته نوجوانان و جوانان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با برگزاری دیدارهای انتخابی روز پنجشنبه مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم های نوجوانان و جوانان کاراته کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تاکنون هفت مرحله ازتمرینات آماده سازی را پشت سر گذاشته اند.

بنابر تصمیم کادر فنی پنجشنبه چهارم خردادماه با برگزاری رقابتهای انتخابی در سالن شهید افراسیابی با حضور داوران رسمی ترکیب نهایی تیم اعزامی به این رقابتها معرفی خواهد شد.

علیرضا سلیمانی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر برگزاری مسابقات انتخابی افزود: هم اکنون در هر وزن دو کاراته کا در اردو حضور دارند که با برگزاری این رقابتها نفرات اول و دوم مشخص خواهند شد. ما باید نفرات اعزامی به مسابقات ازبکستان را به فدراسیون اعلام کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون هفت مرحله از تمرینات را پشت سر گذاشته ایم و اردونشینان در این مدت پیشرفت خوبی داشته اند و به شرایط مطلوبی رسیده اند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حذف برخی کاراته کاها از اردو گفت: هیچ کاراته کایی بی دلیل اردو را ترک نکرده و چندین مرحله از رقابتهای انتخابی برگزار شده و به همه مدعیان به اندازه کافی فرصت داده ایم و مدارک آن نیز موجود است.

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا تیرماه سالجاری به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1607425

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