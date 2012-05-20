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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۱۳

حاتم اف اعلام کرد:

150 شرکت ایرانی در تاجیکستان فعالیت می کنند

150 شرکت ایرانی در تاجیکستان فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: سفیر تاجیکستان در ایران از فعالیت 150 شرکت ایرانی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت علی خاتم اف عصر یکشنبه در همایش مدیران عامل اتحادیه دامداران کشور در مجتمع رفاهی وزارت کشور افزود: جمهوری اسلامی اولین کشوری است که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه ایجاد کرد.

وی افزود: کشور تاجیکستان از برادران دینی و مسلمان ایرانی در همه بخش ها حمایت می کند و مشکلات این دو کشور با همکاری دو جانبه حل می شود.

سفیر تاجیکستان در ایران توانمندی و همت جوانان در توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تحسین بر انگیز دانست و گفت: ایران با همه تحریم ها و تهدید ها توانسته کشوری مقتدر در جهان باشد.

وی افزود: توانایی هایی که جوانان ایرانی در سازندگی دارند همگان را متعجب کرده است.

خاتم اف با بیان اینکه مشکلاتی که در زمینه دامداری و سایر مسائل کشاورزی مطرح می شود، بسیار کوچک و قابل حل است، بیان داشت: به طور یقین رشد اقتصادی ایران با چنین مشکلاتی متوقف نخواهد شد.

سفیر تاجیکستان در ایران به فعالیت 150 شرکت ایرانی در تاجیکستان اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل شرکت ها و تعاونی های مشترک بین دو کشور می تواند روند افزایش تولید را دوچندان کند.

همایش مدیران عامل و روسای اتحادیه دامداران سراسر کشور با هدف محقق شدن شعار سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ساری بر پا شد.

کد مطلب 1607426

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