به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات ششم و هفتم خردادماه با حضور 234 جودوکار از 41 کشور جهان در روسیه برگزار خواهد شد. میزبان پیش از این محل برگزاری را شهر مسکو اعلام کرده بود که با ارسال نمابری به کشورهای عضو از تغییر آن خبر داد.

آکادمی ملی جودو روسیه چندی قبل با حضور "ولادمیر پوتین" رئیس جمهور این کشور، "ماریوس ویزر" رئیس فدراسیون جهانی جودو و برخی مقامات سیاسی و ورزشی روسیه در شهر "زونگارد" واقع در 40 کیلومتری مسکو افتتاح شد و روس ها قصد دارند مسابقات را نیز در محل همین آکادمی برگزار کنند.

این آکادمی در زمینی به مساحت 15170 متر، دارای یک سالن مسابقات با گنجایش 4000 هزار تماشاگر، سالن تمرین با کلیه امکانات برای تمرین همزمان 2500 جودوکار، سالن بدنسازی با پیشرفته ترین تجهیزات، اتاق های مخصوص داوران، مربیان، خبرنگاران، سالن کنفرانس و ... ساخته شده است.

محمدرضا رودکی و جواد محجوب با هدایت آرش میراسماعیلی برای حضور در این مسابقا پنجشنبه شب تهران را به مقصد مسکو ترک خواهند کرد. این دو جودوکار روز یکشنبه به دیدار رقبای خود می روند.