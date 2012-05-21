دفتر"سالیانه اردیبهشت شعرالبرز" بسته شد

به گزارش خبرنگارمهر، شامگاه یکشنبه مراسم نخستین سالیانه اردیبهشت شعرالبرز درسالن سیروس صابراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برپاشد.

ناصررجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار،مجتبی ابراهیمی مدیرکل اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، حسین امیدیان معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج، عبدالحمید قره داغی رئیس حوزه هنری استان البرز، سیده زهرا حسینی رئیس اداره ارشاد شهرستان کرج،علاءالدین سیفی معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشاد در کنار جمعی از شاعران و برگزیدگان اردیبهشت شعرالبرز در این مراسم حضور داشتند.

ابتدای برپایی این مراسم درقالب مجموعه کوتاه تصویری موضوعاتی درباره ضرورت برگزاری نخستین سالیانه شعر البرزو شناسایی شاعران استان از سوی مدیرکل ارشاد، معاون فرهنگی مطبوعاتی و مدیرحوزه هنری استان مطرح شد.

سپس بیانه ای ازسوی مجید معارف وند،شاعر،منتقد،نماینده ایران درجشنواره شعراستانبول،برگزیده فستیوال شعر ادمونتن درکانداودبیرهیئت علمی سالیانه اردیبهشت شعر البرز قرائت گردید.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این مراسم نیز ضمن اشاره به نزدیک شدن ایام سوم خردادماه و گرامی داشتن این روز مهم در تاریخ کشورایران اسلامی،شاعران استان راسرمایه های اجتماعی فرهنگی دانست که وجود چنین سالیانه هایی گامی درمسیرشکوفایی استعدادهای حوزه شعر استان خواهد بود.

علی حیدری متخلص به پویا و مریم آریان مدرس شعرو برگزیده جشنواره بین المللی شعرفجرنیزازجمله شاعرانی بودند که اشعاری کوتاه اما ژرف وقابل تامل را سرودند.

در این مراسم شاعران برگزیده دربخش های کلاسیک،آزاد،سپید و آیینی وهمچنین در بخش چاپ کتاب معرفی ومورد تقدیرقرارگرفتند و با رونمایی از کتاب اردیبهشت شعر البرز، دفترنخستین سالیانه شعرالبرزدرنیمه اول سال 91 بسته شد.

از حاشیه های این مراسم می توان به فضاسازی محیط با گلدان های شمعدانی و شمع های روشنی که گرداگرد سن می سوختند درکنارمیزکوچکی با دوات وقلم که برای شعرنویسی مهیا شده بود اشاره کرد که شاعران رابه فضای شعرگویی سوق می داد.

همچنین حضور نداشتن خبرنگاران استان در" نخستین سالیانه اردیبهشت شعرالبرز"از جمله نکات قابل توجه و تامل بود.