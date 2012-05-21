به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش درخواست دانشجویان مبنی بر افزایش ظرفیت توزیع معرفی نامه، یک هزار معرفی نامه به تعداد معرفی نامه هایی که قرار است روز جمعه 5 خردادماه در 13 شهر کشور توزیع شود، افزوده شد و در این تاریخ، 6 هزار معرفی نامه میان دانشجویان توزیع می شود.

علاوه بر این، نوبت توزیع دیگری در روز جمعه 19 خرداد در نظر گرفته شده و متقاضیان می توانند نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه نشا از قسمت مدیریت درخواست‌ها اقدام کنند.

همچنین، افرادی که درخواست آنها برای دریافت معرفی نامه در روز 22 اردیبهشت ماه تایید شده و موفق به دریافت معرفی نامه خود نشده اند، می توانند به موسسه انتخابی خود تا 5 خرداد در ساعات اداری مراجعه کنند.

متقاضیانی که نامه معرفی به بانک مبنی بر شاغل به تحصیل بودن تا پایان شهریور ماه سال 1391 را دریافت کرده اند از ثبت درخواست مجدد خودداری کنند.

به گزارش مهر، 23 موسسه اعزام دانشجو به خارج در توزیع معرفی نامه میان دانشجویان با وزارت علوم همکاری می کنند و متقاضیان ملزم شده اند که برای دریافت این نامه مبلغ 20 هزار تومان به این موسسات پرداخت کنند.