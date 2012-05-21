به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید آلودگی هوا از اولین ساعات صبح دوشنبه شهرهای پیرانشهر، سردشت، نقده، میاندوآب، مهاباد و شاهین دژ و بخش های از شهر ارومیه را فرا گرفته است.

به علت این گرد و غبار مبتلایان به بیماران تنفسی به خصوص جانبازان شیمیایی شهر سردشت خانه نشین شده و مردم بوکان را مجبور به استفاده از ماسک کرده است.

پدیده گرد و غبار که ناشی از خشک شدن مناطق باتلاقی عراق در اثر احداث سد و خشکسالی است سال گذشته هم در چند نوبت آب و هوای آذربایجان غربی را تحت تاثیر خود قرار داد.

این وضعیت جوی و وجود ذرات معلق هوای این منطقه را کدر کرده و مشکلات تنفسی را برای برخی ساکنان این شهر بویژه افراد سالمند و بیماران بوجود آورده است، بروز این شرایط باعث شد تا شماری از دانش آموزان و شهروندان مهابادی امروز با استفاده از ماسک در سطح شهر تردد کنند.



غلظت گرد و غبار به حدی است که وسعت دید را نیز بویژه در مناطق برون شهری و محورهای مواصلاتی دچار مشکل کرده و هم اکنون بروز این وضعیت جوی موجب نشستن قشر نازکی از گرد و خاک بر چهره این شهر شده است.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: این ریزگردها از عراق وارد کشور شده و میزان و شدت آن تاکنون در این شهرستان سابقه نداشته است.

اسماعیل خوشخو افزود: این وضعیت جوی تا 48 ساعت آینده تداوم داشته که از فردا با رگبارهای پراکنده باران نیز همراه می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه بروز این پدیده برای چهارمین بار در سال جاری منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اظهار داشت: کسانی که دارای مشکلات تنفسی، قلبی و ریوی هستند امروز را در حد امکان از منازل خود خارج نشوند.