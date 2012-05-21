تداوم اعتراضات در شیکاگو / پلیس تعدادی از معترضان را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، پلیس در این شهر به معترضان به برگزاری نشست دو روزه ناتو حمله کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده است.

بیست و پنجمین نشست ناتو از روز گذشته در حالی در شیکاگو آغاز شده که اعتراضات علیه جنگ های غربی در افغانستان و دیگر نقاط جهان، در مرکز شهر شیکاگو ادامه دارد.

برخی از معترضان خواستار انحلال این بلوک نظامی هستند که 63 سال پیش برای مقابله با تهدید بلوک شرق و پیمان ورشو ایجاد شد. معترضان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "جنگ برابر با بدهی" است "ناتو به خانه ات برگرد" نسبت به سیاست های جنگ طلبانه این سازمان اعتراض کردند.

پلیس از هفته گذشته 14 نفر از معترضان و فعالان ضد جنگ را برای خواباندن اعتراضات دستگیر کرده است.

عصر روز گذشته پلیس شیکاگو همچنین دهها معترض را دستگیر کرده است. همچنین معترضان اقتصادی نیز از فرصت استفاده کرده و اعتراضات خود را به نابرابری اقتصادی در غرب که در نتیجه جنگ ها بوده اعلام کردند.

انتظار می رود که امروز نیز تظاهرات بزرگی در شهر شیکاگو برگزار شود.