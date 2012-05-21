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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۴

همزمان با سوم خرداد/

100 هکتار از زمینهای مین زدایی شده هویزه به کشاورزان واگذار می شود

100 هکتار از زمینهای مین زدایی شده هویزه به کشاورزان واگذار می شود

خرمشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مرکز مین زدایی کشور گفت: همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، 100 هکتار از زمینهای پاکسازی شده از مین در استان خوزستان به کشاورزان واگذار می شود.

کریم سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون 300 هکتار از اراضی آلوده به مین استان خوزستان در مناطق روستایی هویزه و شوش کوبش و شخم زنی شده است، اظهار کرد: همزمان با سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر حدود 100 هکتار از این اراضی در روستای حمودیه هویزه به کشاورزان تحویل داده می شود.

سلحشور افزود: یک میلیون و 400 هزار هکتار از زمینهای خوزستان در جریان جنگ تحمیلی آلوده به مواد منفجره و مین شد که تا کنون 90 درصد آن معادل یک میلیون و 260 هزار هکتار پاکسازی شده است.

با آغاز عملیات مین زدایی از سال 67 تاکنون بیش از 90 درصد از مناطق آلوده به مین در حدود چهار میلیون و 130 هزار هکتار از اراضی آلوده پاکسازی شد.

برای پاکسازی این اراضی تاکنون هفت میلیون مین از انواع مختلف ضد خودرو، ضد نفر و ضد تانک و پنج میلیون گلوله عمل نکرده در نواحی مختلف استان جمع آوری و منهدم شده است.

کار پاکسازی با مشارکت 16 یگان پاکسازی ارتش، سپاه و بخش خصوصی در استان اجرا شده است.
کد مطلب 1607511

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