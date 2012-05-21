100 هکتار از زمینهای مین زدایی شده هویزه به کشاورزان واگذار می شود

کریم سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون 300 هکتار از اراضی آلوده به مین استان خوزستان در مناطق روستایی هویزه و شوش کوبش و شخم زنی شده است، اظهار کرد: همزمان با سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر حدود 100 هکتار از این اراضی در روستای حمودیه هویزه به کشاورزان تحویل داده می شود.

سلحشور افزود: یک میلیون و 400 هزار هکتار از زمینهای خوزستان در جریان جنگ تحمیلی آلوده به مواد منفجره و مین شد که تا کنون 90 درصد آن معادل یک میلیون و 260 هزار هکتار پاکسازی شده است.

با آغاز عملیات مین زدایی از سال 67 تاکنون بیش از 90 درصد از مناطق آلوده به مین در حدود چهار میلیون و 130 هزار هکتار از اراضی آلوده پاکسازی شد.



برای پاکسازی این اراضی تاکنون هفت میلیون مین از انواع مختلف ضد خودرو، ضد نفر و ضد تانک و پنج میلیون گلوله عمل نکرده در نواحی مختلف استان جمع آوری و منهدم شده است.



کار پاکسازی با مشارکت 16 یگان پاکسازی ارتش، سپاه و بخش خصوصی در استان اجرا شده است.